Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Filistin'e destek eylemine ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İnsanlık İttifakı ve Milli İrade Platformu tarafından İstanbul'da düzenlenen Filistin'e destek eylemine ilişkin paylaşımda bulundu.
Ankara
Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "İnsanlık İttifakı olarak Filistin halkına, Gazze'ye ve yeryüzündeki tüm mazlumlara İstanbul'dan yüz binlerce selam. Emeği geçen kişi ve kurumlara gönülden teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.
