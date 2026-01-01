Dolar
42.96
Euro
50.55
Altın
4,325.60
ETH/USDT
2,988.20
BTC/USDT
87,954.00
BIST 100
11,261.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul'un bazı kesimlerde kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Kısıklı'dan yayındayız
logo
Gündem

AKOM'dan İstanbul için yarın sabaha kadar buzlanma ve don uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), öğleden itibaren etkisini artıran kar yağışı nedeniyle yarın sabaha kadar buzlanma ve donun görüleceğini bildirdi.

Başak Akbulut Yazar  | 01.01.2026 - Güncelleme : 01.01.2026
AKOM'dan İstanbul için yarın sabaha kadar buzlanma ve don uyarısı

İstanbul

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, kar yağışının öğleden itibaren Avrupa Yakası'nda İstanbul Boğazı'nın çevresi ile Anadolu Yakası'nın genelinde aralıklarla kuvvetli şekilde etkili olacağı, hava sıcaklığının -1 ile 3 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kar yağışının saat 18.00'den itibaren etkisini kaybedeceği ancak buzlanma ve don hadiselerinin yarın sabah saatlerine kadar etkili olabileceği öngörülüyor.

İstanbul'da yarın en düşük 1, en yüksek 8 derecede sıcaklık ile parçalı bulutlu havanın olacağı tahmin ediliyor.

Yağış beklenmeyen ve hava sıcaklığının 7-16 derece arasında seyredeceği aktarılan hafta sonu, lodos fırtınası yaşanması, pazartesi parçalı bulutlu bir havanın etkili olması bekleniyor.

Kentte salı günü yağmur, çarşamba günü ise kuvvetli sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AKOM'dan İstanbul için yarın sabaha kadar buzlanma ve don uyarısı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Filistin'e destek eylemine ilişkin paylaşım
Afet öncesi ve sonrası için eğitilen çocuklar öğrendiklerini daha kolay uyguluyor
KVKK, bugüne kadar 56 bini aşkın başvuruyu sonuçlandırdı
Ambulans helikopter zorlu coğrafyada "hayat uçuşu" gerçekleştiriyor
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

AKOM'dan İstanbul için yarın sabaha kadar buzlanma ve don uyarısı

AKOM'dan İstanbul için yarın sabaha kadar buzlanma ve don uyarısı

İstanbul'da kar yağışı güzel görüntüler oluşturdu

Gümüşhane'de araçların buzlu yolda kayması kameraya yansıdı

Yurdun bazı bölgeleri için kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı

Yurdun bazı bölgeleri için kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı
Hasankeyf'teki tarihi yapılar kar yağışıyla beyaza büründü

Hasankeyf'teki tarihi yapılar kar yağışıyla beyaza büründü
İstanbul'da yılbaşı için karla karışık yağmur ve don uyarısı

İstanbul'da yılbaşı için karla karışık yağmur ve don uyarısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet