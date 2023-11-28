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Ekonomi

Türkiye ve Birleşik Krallık STA güncellemesi müzakerelerine başlamaya hazırlanıyor

Türkiye ve Birleşik Krallık, Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) kapsamının genişletilerek güncellenmesi için müzakerelere hazırlanıyor.

Gökhan Kurtaran  | 28.11.2023 - Güncelleme : 28.11.2023
Türkiye ve Birleşik Krallık STA güncellemesi müzakerelerine başlamaya hazırlanıyor

Londra

Türkiye ve Birleşik Krallık arasında 1 Ocak 2021'de yürürlüğe giren Serbest Ticaret Anlaşması'nın güncellenmesi yönündeki hazırlıklara devam ediliyor.

Sürece ilişkin olarak AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ertaş, mevcut anlaşmanın, İngiltere'nin Avrupa Birliğinden (AB) çıkışının ardından farklı ülkelerle imzaladığı ilk serbest ticaret anlaşması olması açısından önemli olduğunu belirtti.

Mevcut haliyle iki ülke arasında mal ticaretini içeren anlaşmanın kapsamının güncellenerek genişletilmesinin hedeflendiğini ifade eden Ertaş, dünyanın 6'ncı büyük ekonomisi konumundaki Birleşik Krallık ile ticaret hacminin 2022'de 18,9 milyar dolar olarak gerçekleştiğini söyledi.

Ertaş, Birleşik Krallık'ın Türkiye'nin ihracatında ilk 5 ülke içinde yer aldığının altını çizerek, "STA ile en önemli ihraç pazarlarımızdan biri olan Birleşik Krallık pazarına girişte mevcut koşulların korunması ve ihracatçılarımızın bu pazardaki rekabet güçlerini devam ettirmeleri sağlanabildi." ifadesini kullandı.

Öte yandan her iki ülkenin anlaşmanın kapsamının genişletilmesini arzuladığına işaret eden Ertaş, "Anlaşmada yer alan gözden geçirme hükmü çerçevesinde, mevcut STA'nın ilave alanları içerecek şekilde genişletilmesi ve güncellenmesine yönelik çalışmalara başladık." diye konuştu.

"En kısa sürede müzakerelere başlamayı ümit ediyoruz"

Temmuzda yayımlanan ortak bildiriyle STA güncelleme müzakerelerine başlanmasına yönelik karşılıklı niyet beyanının yapıldığını vurgulayan Ertaş, "Her iki tarafta da bu yönde güçlü bir siyasi irade mevcut. Müzakerelerin teknik boyutlarına ilişkin çalışmalar her iki ülkede sürüyor." diye konuştu.

Ertaş, müzakerelere hazırlık sürecine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Son olarak Birleşik Krallık tarafı yürütülecek müzakereler öncesinde iş dünyasının ve kamuoyunun görüşlerinin alınmasına ilişkin 5 Ocak 2024'te sona erecek bir istişare süreci başlattı. Bizde bu süreç devam ediyor. Her iki ülkedeki gerekli hazırlıkların tamamlamasıyla mümkün olan en kısa sürede müzakerelere başlamayı ümit ediyoruz."

Ertaş, güncellenen STA'nın her iki ülke arasında mal ticaretine ilave olarak hizmet ticareti, yatırımlar ve e-ticaret gibi alanları kapsamasının hedeflendiğini, aynı zamanda tarım alanında ilave tavizler almayı hedeflediklerini anlattı.

Güncellenecek ve kapsamı genişletilecek STA'nın ihracatı ve karşılıklı ticareti daha da artırmaya imkan sağlayacağını dile getiren Ertaş, "Ticari ve ekonomik ilişkilerimiz, stratejik ortaklığımıza uygun şekilde daha da güçlenecek." dedi.


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