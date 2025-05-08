Dolar
38.63
Euro
43.50
Altın
3,306.20
ETH/USDT
2,123.10
BTC/USDT
100,973.00
BIST 100
9,279.21
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

İngiltere'de her 10 üniversiteden 4'ünün mali zorluklarla karşı karşıya olduğu bildirildi

İngiltere'de yayımlanan bir rapor, ülkedeki her 10 üniversiteden 4'ünün bu yaz itibarıyla mali açık vereceğini ortaya koydu.

Zuhal Demirci  | 08.05.2025 - Güncelleme : 08.05.2025
İngiltere'de her 10 üniversiteden 4'ünün mali zorluklarla karşı karşıya olduğu bildirildi

Londra

Öğrenci Ofisi (OfS) tarafından yayımlanan raporda, üniversitelerin maliyetleri düşürmek için binaları satmak gibi önlemler aldığı, ancak köklü reformlara ve verimlilik artışına ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.

Ülkedeki her 10 üniversiteden 4'ünün mali krizle karşı karşıya olduğu vurgulanan raporda, uluslararası öğrenci sayısındaki düşüşün bu sorunun başlıca nedeni olduğuna dikkat çekildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Rapor, İngiltere'deki 270 yükseköğretim kurumunun 117'sinin (yüzde 43'ünün) temmuz sonu itibarıyla açık vereceğini ortaya koydu.

OfS, üniversitelerin daha yüksek ücretler ödeyen uluslararası öğrencilere daha fazla bağımlı hale geldiğini ve bunun üniversitelerin finansal planlarında önemli bir yer tuttuğunu, ancak bunun iyimser tahmin olduğunu vurguladı.

"Rapor endişe verici"

İngiltere Eğitim Bakanı Bridget Phillipson, raporu "endişe verici" olarak niteleyerek, üniversitelerin mali temellerinin güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Ayrıca, üniversitelerin maliyetleri yönetmek için her şeyi yapmaya çalıştığını belirten Phillipson, bu krizle başa çıkmak için hükümetin de katkı sağlaması gerektiğini bildirdi.

İngiltere'de uluslararası öğrenci sayısındaki azalma, özellikle Ocak 2024'teki vize değişiklikleri sonrasında hız kazandı.

Ülkede yürürlüğe girecek yeni göçmenlik düzenlemeleriyle öğrenci vizelerinin daha da sınırlandırılacağı öngörülüyor. Bu durum, özellikle Nijerya, Pakistan ve Sri Lanka gibi ülkelerden gelen öğrenciler için geçerli olacak.

İngiltere'de öğrencilerden alınan öğrenim ücretleri enflasyona ayak uyduramadığı için üniversiteler, son yıllarda uluslararası öğrencilerden alınan yüksek ücretlere giderek daha fazla bağımlı hale gelmişti.​​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına ilişkin manipülatif paylaşımda bulunanlar hakkında soruşturma
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile UNICEF, çocukların dijital güvenliğini görüşecek
Samsun'da 126 fabrika işçisi, yedikleri tavuktan sonra rahatsızlandı ve hastanelere başvurdu
Emine Erdoğan, Şeyha Fatima Bint Mubarak ile İstanbul'da görüştü
Adana'da patlayan araç lastiğinin neden olduğu kazalar görüntülendi

Benzer haberler

İngiltere'de her 10 üniversiteden 4'ünün mali zorluklarla karşı karşıya olduğu bildirildi

İngiltere'de her 10 üniversiteden 4'ünün mali zorluklarla karşı karşıya olduğu bildirildi

Trump, Ukrayna ile nadir elementler anlaşmasını resmen imzaladıklarını açıkladı

David Beckham ve Gary Neville, İngiltere'de kulüp satın aldı

Trump, ABD ile İngiltere arasındaki yeni anlaşmanın, ikili ilişkileri pekiştireceğini açıkladı

Trump, ABD ile İngiltere arasındaki yeni anlaşmanın, ikili ilişkileri pekiştireceğini açıkladı
Akademi Giriş Sınavı başvuruları başladı

Akademi Giriş Sınavı başvuruları başladı
Öğretmen adayları kırsaldaki öğrencilere matematiği sevdirmek için etkinlik yapıyor

Öğretmen adayları kırsaldaki öğrencilere matematiği sevdirmek için etkinlik yapıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet