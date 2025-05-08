Trump, Ukrayna ile nadir elementler anlaşmasını resmen imzaladıklarını açıkladı
ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile Ukrayna arasında nadir elementler anlaşmasının resmen imzalanarak yürürlüğe girdiğini açıkladı.
Washington /Kudüs
ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te yaptığı açıklamada, ABD ile İngiltere arasında ticaret anlaşmasına vardıklarını açıklarken Ukrayna ile ilgili bir duyuru yaptı.
Trump, "Ukrayna ile yasama organları tarafından da tamamen onaylanan nadir elementler anlaşmasını henüz sonuçlandırdık. Bugün (Ukrayna) Devlet Başkanı (Volodimir) Zelenskiy ile konuşacağım." dedi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anlaşmanın imzalanmasından dolayı mutlu olduğunu dile getiren Trump, "Anlaşma artık imzalandı ve onaylandı. Artık çok büyük miktarda, çok yüksek kaliteli nadir toprak elementine erişimimiz var." ifadelerini kullandı.
Ukrayna ile ABD arasında, nadir toprak elementleri anlaşması çerçevesinde 18 Nisan'da bir mutabakat zaptı imzalanmıştı.
Trump: Çin, bizimle bir anlaşma yapmayı çok istiyor
ABD Başkanı, Çin ile İsviçre'de yapacakları görüşmelerin çok önemli olduğunu, yapılacak bir ticaret anlaşmasının Çin için de çok fayda sağlayacağını söyledi.
Trump, "Bizimle bir anlaşma yapmayı çok istiyorlar. Hepimiz oyun oynarız, ilk aramayı kimin yaptığı, kimin yapmadığı önemli değil. Önemli olan tek şey o odada ne olduğudur. Çin, bizimle bir anlaşma yapmayı çok istiyor. Bunun nasıl sonuçlanacağını göreceğiz." şeklinde konuştu.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile çok iyi bir ilişkisinin olduğunu anlatan Trump, iki ülkenin anlaşmasının tüm dünya için de faydalı olacağına vurgu yaptı.
İsviçre'deki görüşmelerin öneminin altını çizen ve bu görüşmelerde çok önemli konuların masaya yatırılacağını belirten Trump, "Çin bu süreçte bir şeyler yapmak istiyor." dedi.
Çin'de rekabet edebilmeleri için bu ülkenin dışarıya açılması gerektiğini ifade eden Trump, bu durumda Pekin ile rekabet koşullarının değişeceğini düşündüğünü söyledi.
ABD Başkanı, Çin ile İngiltere arasında yapılması muhtemel ticaret anlaşmasına ilişkin, "Bu konuda bir endişe duymuyorum." yorumunu yaptı.
Trump, bir soru üzerine İran ile yürüttükleri müzakerelerin de iyi geçtiğini ve bu sürecin diplomatik açıdan başarılı bir şekilde sonuçlanmasını umduğunu söyledi.
İran'ı bombalamak istemediğini kaydeden Trump, "İran konusunda herhangi bir bombalamaya, büyük bir bombalamaya gerek kalmadan bu sorunu çözmek istiyorum. Ben bunu yapmak istemiyorum. Onların çok başarılı olmalarını istiyorum." değerlendirmesini yaptı.
Trump, ABD ile İngiltere arasındaki ticaret anlaşmasının detaylarını açıkladı
ABD Başkanı Trump, "İngiltere ile çığır açan bir ticaret anlaşmasına vardığımızı duyurmaktan büyük bir heyecan duyuyorum." dedi.
İngiltere ile varılan anlaşmanın yönetiminin son dört haftadır müzakere ettiği bir dizi ticaret anlaşmasının ilki olduğunu anlatan Trump, bu anlaşmayla İngiltere'nin de ABD'ye katılarak "mütekabiliyet ve adaletin" uluslararası ticaretin temel ve hayati bir ilkesi olduğunu teyit ettiğini söyledi.
Trump, "Anlaşma, özellikle tarım alanında Amerikan ihracatı için milyarlarca dolarlık artan pazar erişimini içeriyor, Amerikan sığır eti, etanol ve büyük çiftçilerimiz tarafından üretilen hemen hemen tüm ürüne erişimi önemli ölçüde artırıyor." diye konuştu.
Amerikan mallarının gümrük süreçlerinin de hızlandırılacağı, böylece ABD'nin ihracatının çok hızlı bir onay sürecinden geçeceğini, bürokrasinin olmayacağını ve işlerin her iki yönde de çok hızlı ilerleyeceğini ifade eden Trump, "Birleşik Krallık, Amerikan ürünlerine haksız ayrımcılık yapan çok sayıda tarife dışı engeli azaltacak veya kaldıracak." dedi.
Trump, son detayların haftalar içinde netleşeceğini kaydederek, Amerikan kimyasalları, makineleri ve izin verilmeyen diğer birçok endüstriyel ürün için yeni pazar erişimi de elde edeceklerini dile getirdi.
Trump, "Ayrıca, tarihi bir adım olarak, anlaşma Birleşik Krallık'ı ABD ile ekonomik güvenlik uyumuna getirecek planları da içeriyor. Bu türünün ilk örneği. Yani büyük bir ekonomik güvenlik çerçevemiz var ve bu da son derece önemli." ifadelerini kullandı.
Her iki ülkenin de ekonomik güvenliğin ulusal güvenlik olduğu konusunda hemfikir olduğunu vurgulayan Trump, "Çelik gibi kilit endüstriler ve teknolojiler için güçlü bir sanayi tabanına, uygun ihracat kontrollerine ve korumalara sahip olduğumuzdan emin olmak için müttefikler olarak birlikte çalışacağız." dedi.
Öte yandan Trump, Truth Social'dan yaptığı paylaşımda, anlaşmayla Amerika'nın yüzde 10'luk gümrük vergilerinden 6 milyar dolar dış gelir, Amerikalı çiftçiler ve üreticiler için 5 milyar dolar yeni ihracat fırsatı elde edeceğini ve bir alüminyum ve çelik ticaret bölgesi ve güvenli bir ilaç tedarik zinciri oluşturularak hem ABD'nin hem de İngiltere'nin ulusal güvenliğinin artırılacağını bildirdi.
Beyaz Saray'dan anlaşmaya ilişkin paylaşılan bilgilere göre de iki ülke endüstriyel ve tarımsal pazara erişimi geliştirmek için birlikte çalışacak.
Anlaşmayla ABD firmalarının İngiltere'nin tedarik pazarındaki rekabet gücü artırılırken, ABD'nin ihracatı için gümrük prosedürleri kolaylaştırılacak.
İngiltere'nin yüksek kaliteli havacılık bileşenlerine ayrıcalıklı erişim yoluyla ABD havacılık üreticilerinin tedarik zinciri güvence altına alınırken, ilaçlar için güvenli bir tedarik zinciri oluşturulacak.
ABD'nin İngiltere'ye yönelik 2 Nisan'da duyurduğu yüzde 10'luk tarife oranı ise yürürlükte kalacak.
Trump, daha fazla ticaret anlaşması yapmaya yakın olduklarını söyledi
Trump, daha fazla anlaşma olup olmayacağına yönelik soruya, "Çok yakınız. Çok sayıda anlaşmamız olacak." cevabını verdi.
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in İsviçre'de Çinli yetkililerle görüşeceğini anımsatan Trump, bunun çok önemli olduğunu ifade etti.
Söz konusu görüşme iyi geçerse Çin'e yönelik gümrük vergilerini düşürüp düşürmeyeceği sorulan Trump, "Olabilir yani göreceğiz. Şu anda yüzde 145'te daha yükseğe çıkamazsınız yani düşeceğini biliyoruz." dedi.
Trump, Çin'in kendilerine muazzam bir ticaret fazlası verdiğini ve bunun olmaması gerektiğini ifade etti.
Tarifeler dolayısıyla Çin ile ticaretin yavaşlamasının "iyi bir şey" olduğunu savunan Trump, bunun daha az para kaybettikleri anlamına geldiğini söyledi.
Trump, Avrupa Birliği'nin (AB) ticarette kendilerine adaletsiz davrandığını öne sürerek, AB'nin de anlaşma yapmayı "çok istediğini" dile getirdi.
Tarifelerin ülkeye yararına değinen Trump, yeniden göreve başlamasından bu yana ABD'ye yapılacağı açıklanan yatırımların 10 trilyon dolara yaklaştığını söyledi.
ABD'nin daha önce çip üretiminde "tekel" olduğunu belirten Trump, "Eğer biz, 'Çip üretimini Tayvan'a taşımak istiyorsanız sorun değil, ama ABD'ye geri satmak istiyorsanız, yüzde 50-100 gümrük vergisi koyacağız.' deseydik asla ABD'den gitmezlerdi." ifadelerini kullandı.
Trump, İngiltere ile yapılan anlaşma kapsamında yüzde 10'luk temel tarifenin yürürlükte kalmasının gelecek anlaşmalar için bir model olup olmadığına yönelik soruya, "Hayır. Bu, düşük bir rakam. Onlar iyi bir anlaşma yaptılar. Bazıları çok daha yüksek olacak çünkü büyük ticaret fazlaları var." cevabını verdi.
Faizleri indirmeye davet ettiği ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ile konuşmanın "bir duvarla konuşmak gibi" olduğunu söyleyen Trump, "İngiltere Merkez Bankası faiz indirdi, Çin indirdi, onun dışında herkes faiz indiriyor. 'Çok geç Powell' Bu, onun lakabı."
Trump, vergi indirimlerini kalıcı hale geçirecek yasa tasarısına da değinerek şöyle devam etti:
"Bu tasarı için çok fazla desteğimiz var. Eğer bu gerçekleşirse yaptığımız tüm bu ticaret anlaşmalarının üzerine, bu ülke öyle bir noktaya gelecek ki. Şimdi gidip hisse senedi alsanız iyi olur. Ülke roket gemisi gibi yükselecek. Bu, daha önce kimsenin görmediği rakamlar olacak."
İsrail basınına göre, Trump'ın Netanyahu'ya karşı sabrı tükendi
Öte yandan İsrail basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya karşı "hayal kırıklığına uğradığını" ve "sabrının tükendiğini" yazdı.
ABD'nin İran ile nükleer müzakerelere başlaması, Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'ın görevden alınması ve son olarak Yemen'deki Husilerle ateşkese varılması, "Trump ile Netanyahu arasındaki soruna işaret ettiği" şeklinde yorumlandı.
ABD Başkanı Trump'ın, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun tavrından dolayı öfkeli olduğu belirtildi.
Israel Hayom gazetesinden Ariel Kahane, ABD Başkanı'na yakın kaynaklara dayandırarak Trump'ın Netanyahu'ya karşı hayal kırıklığına uğradığını ve Orta Doğu'da onsuz ilerleme kararı verdiğini yazdı.
Kahane, Trump'ın Netanyahu ve adamlarının görevden alınan Ulusal Güvenlik Danışmanı Waltz'ı İran'a saldırıya zorlama girişimine öfkelendiğini ve sabrının tükendiğini aktardı.
Trump'ın Netanyahu'nun tutumundan dolayı Orta Doğu'daki hamlelerini onsuz yapacağını belirten Kahane, ABD Başkanı'nın özellikle Suudi Arabistan konusunda önemli kararlar üzerinde çalıştığını kaydetti.
Kahane, ABD'nin Yemen'deki Husilerle ateşkese varmasının söz konusu öfkenin ilanı olduğu değerlendirmesinde bulundu.
Walla haber sitesinde, Netanyahu ile Trump arasındaki ilişkiyi değerlendiren Barak Ravid'e göre, Husilerle varılan anlaşma Trump ile Netanyahu arasında ciddi bir koordinasyon ve güven sorunu olduğunu ortaya koydu.
Ravid, İsrail'in ABD ile İran arasında yeni bir nükleer anlaşmaya ilişkin müzakereleri etkileme kabiliyetinin artık oldukça sınırlı göründüğünü belirterek Tel Aviv yönetiminin Husilerle yapılan anlaşmanın hiçbir safhasından haberdar olmadığına dikkati çekti.
İsrailli yetkililerin "Trump bizi şaşırttı", "Anlaşmayı televizyondan duyduk" gibi ifadeler kullandığına işaret eden Ravid, Netanyahu'nun ABD ile ilişkileri yürütmesi için görevlendirdiği Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in hem İran, hem Gazze'ye saldırılar ve insani yardım, hem de esirler meselesinde başarısız olduğu yorumunu yaptı.
Ravid, Husilerle ateşkesin İsrail'i içermediğinin ve ABD'nin Husilerin İsrail'e yönelik saldırılarına sessiz kaldığının altını çizdi.
ABD'nin Husiler konusundaki tutumunun İran'la anlaşma konusunda da İsrail için endişe kaynağı olacağını belirten Ravid, "Trump'ın Netanyahu'yu pek önemsemediği ve ona danışmak ya da görüşlerini dikkate almak zorunda hissetmediği artık çok açık." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.