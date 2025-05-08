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Dünya

Trump, ABD ile İngiltere arasındaki yeni anlaşmanın, ikili ilişkileri pekiştireceğini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere ile ABD arasında yapılan anlaşmanın, "uzun yıllar boyunca ikili ilişkileri pekiştirecek kapsamlı bir anlaşma" olduğunu belirtti.

Yasin Yorgancı  | 08.05.2025 - Güncelleme : 08.05.2025
Trump, ABD ile İngiltere arasındaki yeni anlaşmanın, ikili ilişkileri pekiştireceğini açıkladı

Ankara

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social hesabından ABD ve İngiltere arasındaki anlaşmaya ilişkin açıklama yaptı.

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İngiltere ile yapılan anlaşmanın, duyurdukları "ilk büyük anlaşma" olduğunu belirten Trump, bu anlaşmanın ABD ile Birleşik Krallık arasındaki ilişkileri güçlendireceğini vurguladı.

Trump, müzakere aşamasında olan diğer birçok anlaşmanın da yakın zamanda duyurulacağını açıkladı.

Başkan Donald Trump, dün, "büyük ve saygın bir ülke" ile bir ticaret anlaşması imzalayacaklarını açıklamıştı.

Trump, "Yarın sabah saat 10.00'da Oval Ofis'te büyük ve saygın bir ülkenin temsilcileriyle yapılacak önemli bir ticaret anlaşmasına ilişkin bir basın toplantısı olacak. Bu, diğer anlaşmaların ilki olacak." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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