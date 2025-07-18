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Ekonomi

Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki serbest ticaret anlaşması müzakerelerinin ilk turu tamamlandı

Ticaret Bakanlığı, Türkiye-Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) güncellenmesine ilişkin birinci tur müzakerelerin başarıyla tamamlandığını bildirdi.

Mertkan Oruç  | 18.07.2025 - Güncelleme : 18.07.2025
Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki serbest ticaret anlaşması müzakerelerinin ilk turu tamamlandı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında stratejik düzeyde seyreden ekonomik işbirliğinin, yeni ve güçlü bir ivme kazandığı kaydedildi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın mayıs ayında Londra'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında Birleşik Krallık'taki mevkidaşı ile varılan mutabakat doğrultusunda başlatılan STA güncellenmesine ilişkin birinci tur müzakerelerin başarıyla tamamlandığı belirtilen açıklamada, her iki ülkenin ilgili kurumlarının üst düzey katılımıyla Ankara'da gerçekleştirilen ve son derece verimli geçtiği bildirilen müzakerelerde, STA'nın kapsamının derinleştirilmesi amacıyla birçok kritik başlığın masaya yatırıldığı aktarıldı.

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Dijital kanallarda gümrük işlemleri sadeleştirilecek

Güncellenen STA ile tarım ürünlerinde karşılıklı yeni pazar açılımlarının sağlanacağına işaret edilen açıklamada, anlaşmaya ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

"Hizmet ticaretine ilişkin iki ülke arasında karşılıklı faydaya dayalı işbirliği ortamı sağlamak üzere kapsamlı hükümlere yer verilecek. Bu kapsamda mali hizmetler alanında İslami finans konusu da dahil olmak üzere olabilecek fırsatlar araştırılacak, sağlık hizmetleri ve görsel işitsel hizmetler gibi ülkemizin rekabetçi olduğu hizmet sektörleri gözetilecek. Yatırımların kolaylaştırılması hususunda atılabilecek ortak adımlar ele alınacak, coğrafi işaretli ürünlerin karşılıklı tanınması sağlanacak, KOBİ'lere yönelik farkındalık artırıcı adımlar atılacak. İnovasyon, tüketicinin korunması ve kadının ekonomik olarak güçlendirilmesi başlıklarında işbirliği alanları somutlaştırılacak. Çevre ve işgücü konularında ticaretin sürdürülebilir kalkınma boyutu yansıtılacak ve ticaretin kolaylaştırılması kapsamında geleneksel ve dijital kanallarda gümrük işlemleri sadeleştirilecek."

Bir sonraki müzakere 2025 sonu

Açıklamada, STA'nın her iki ülkenin refahına katkı sağlayacak şekilde en kısa sürede tamamlanması yönündeki karşılıklı güçlü iradenin müzakereler sırasında bir kez daha teyit edildiği bildirildi.

İki ülke arasındaki yıllık ticaret hacminin 2024 yılında 22 milyar dolara ulaştığına ve Birleşik Krallık'ın Türkiye'nin en büyük 7. ticaret ortağı olduğuna dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Birleşik Krallık, 8 milyar dolarlık dış ticaret fazlası ile ülkemizin en çok ticaret fazlası verdiği ikinci ticaret ortağı olarak öne çıkmaktadır. Bu kapsamda 69 milyonluk nüfusuyla Birleşik Krallık pazarı, ülkemiz ürünlerine güçlü bir talep sunarken, Türkiye'de istihdamı destekleyen stratejik bir ekonomik ortak olarak önemini korumaktadır. Türkiye ile Birleşik Krallık arasında bir sonraki müzakere turunun 2025 yılının sonuna kadar yapılması hedeflenmekte olup, yapıcı ve kararlı diyalog süreci, STA'nın yeni nesil bir anlaşma olarak sonuçlandırılmasına zemin hazırlamaktadır."

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