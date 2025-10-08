Dolar
41.71
Euro
48.56
Altın
4,036.51
ETH/USDT
4,506.70
BTC/USDT
123,091.00
BIST 100
10,826.84
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Türk somonu ihracatı yılın 9 ayında 369 milyon dolara yaklaştı

Türkiye'nin 9 aylık somon ihracatı 368 milyon 929 bin 884 dolar oldu. Karadeniz'deki kafeslerde yetiştirilen Türk somonu, ocak-eylül döneminde 30 ülkede alıcı buldu.

Meltem Yılmaz Karakurum  | 08.10.2025 - Güncelleme : 08.10.2025
Türk somonu ihracatı yılın 9 ayında 369 milyon dolara yaklaştı

Trabzon

AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, iç sulardaki kurulu çiftliklerde belirli ağırlığa ulaştıktan sonra Karadeniz'deki kafeslere aktarılarak yetiştirilen Türk somonu, ocak-eylül döneminde 30 ülkede alıcı buldu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bu kapsamda Türkiye'den yılın 9 ayında 55 bin 738 ton somon ihraç edilerek karşılığında 368 milyon 929 bin 884 dolar kazanç sağlandı.

Ülkeden geçen yıl ocak-eylül döneminde yapılan ihracatın değeri 320 milyon 997 bin 47 dolar olarak kayıtlara geçmişti.

Ocak-eylül 2025 döneminde Rusya Federasyonu, Vietnam ve Belarus en fazla dış satım yapılan üç ülke oldu.

Türkiye'den bu dönemde Rusya Federasyonu'na 256 milyon 106 bin 465 dolarlık, Vietnam'a 30 milyon 525 bin 889 dolarlık, Belarus'a da 27 milyon 820 bin 882 dolarlık somon ihraç edildi.

"Hem üretim koşulları hem de ihracat bağlantıları açısından verimli bir yıl yaşıyoruz"

DKİB Su Ürünleri Sektör Komitesi Başkanı İsmail Kobya, AA muhabirine, Türk somonunun dünya sofralarındaki payının her geçen gün artmaya devam ettiğini söyledi.

İhracattan yılın 9 ayında elde edilen gelirin sektör adına sevindirici olduğunu belirten Kobya, "Türk somonuna ilginin artarak devam etmesi, bizleri yılın kalan dönemi için daha da umutlandırıyor. Yıl sonu itibarıyla 450 milyon dolarlık ihracat rakamını aşacağımıza inanıyoruz. Şu anki gidişat bunun ulaşılabilir olduğunu gösteriyor." dedi.

Kobya, Rusya başta olmak üzere Uzak Doğu pazarında Türk somonuna talebin güçlü olduğunu vurgulayarak, "Bununla birlikte Avrupa ülkelerinden de artan bir ilgi gözlemliyoruz. Sezon genel olarak bereketli geçiyor. Hem üretim koşulları hem de ihracat bağlantıları açısından verimli bir yıl yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türk somonunun lezzeti ve kalitesiyle artık dünya sofralarında daha fazla yer bulduğuna işaret eden Kobya, "DKİB olarak ihracatçılarımızın pazarlama gücünü artırmak, yeni pazarlara açılmalarını sağlamak ve üretim kapasitesini sürdürülebilir şekilde geliştirmek için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanı Duran: Güvenli ve adil bir iletişim ekosistemi için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz
Batı Karadeniz için fırtına uyarısı
İstanbul'da düzenlenen terörle mücadele konferansı ikinci gününde devam ediyor
Yuvacık Barajı'nda doluluk yüzde 18 ölçüldü
Kayseri'de muhtarlar afetlere karşı "destek AFAD gönüllüsü" oluyor

Benzer haberler

TDT 12. Zirvesi: Masada hangi konular vardı?

TDT 12. Zirvesi: Masada hangi konular vardı?

Türk somonu ihracatı yılın 9 ayında 369 milyon dolara yaklaştı

Antalya'da "Güvenli Okullar" projesiyle her okula bir polis görevlendirildi

Polonyalı uzmana göre, Türkiye’nin Baltık ülkelerine desteği bölgenin güvenliğine verdiği önemin göstergesi

Polonyalı uzmana göre, Türkiye’nin Baltık ülkelerine desteği bölgenin güvenliğine verdiği önemin göstergesi
Bu yıl çıkan 6 bin 800 orman yangınında toplam 80 bin hektar alan yandı

Bu yıl çıkan 6 bin 800 orman yangınında toplam 80 bin hektar alan yandı
Bangladeş Türk yatırımcılar için Asya'ya açılan stratejik üs olabilir

Bangladeş Türk yatırımcılar için Asya'ya açılan stratejik üs olabilir
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet