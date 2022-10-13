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Ekonomi

Türk hububat ve bakliyat sektörünün 9 aylık ihracatı 8 milyar doları aştı

Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü, 9 aydaki ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,8 artırarak, 8 milyar 254 milyon 136 bin dolar gelir sağladı.

Fırat Özdemir   | 13.10.2022
Türk hububat ve bakliyat sektörünün 9 aylık ihracatı 8 milyar doları aştı

Gaziantep

AA muhabirinin Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgiye göre, Türk hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü 9 ayda 213 ülke ve serbest bölgeye gönderdiği 8 milyon 28 bin 86 ton ürün karşılığında 8 milyar 254 milyon 136 bin dolar kazandı.

Sektörün yılın ilk 9 ayındaki ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 3,8 değerde ise yüzde 28,8 yükseldi.

Sektör, en çok ihracatı 3 milyar 219 milyon 922 bin dolarla Orta Doğu ülkelerine yaptı. Orta Doğu'yu 1 milyar 985 milyon 259 bin dolarla Afrika ve 865 milyon 162 bin dolarla Amerika kıtası izledi.

Sektörün ülke bazlı ihracatında ilk sırada 1 milyar 706 milyon 201 bin dolarla Irak yer alırken, 503 milyon 679 bin dolarla ABD ikinci, 403 milyon 876 bin dolarla Suriye üçüncü oldu.

Hedef 13 milyar dolar

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, AA muhabirine, sektörlerinin Türk ihracatı için önemli olduğunu belirtti.

İhracatlarının 8 milyar doları aştığını ve bu ihracat oranından memnun olduklarını aktaran Tiryakioğlu, şunları kaydetti:

"Sektörümüzün ihracatı gittikçe artıyor ve Türk tahıl ürünleri dünyada yoğun talep görüyor çünkü Türk ürünleri hem kalitesi hem de lezzeti bakımında dünya piyasasında kabul görüyor. Bu çerçevede sektör ihracatçılarımız da üzerine düşeni yapıyor ve pazarlardaki etkinliğini artırıyor. İhracatçılarımız yeni pazar arayışları içerisindedir. Dolayısıyla sektörümüz gittikçe gelişiyor. İhracat hedefimiz 13 milyar dolar oldu. Bu hedefimizi gerçekleştirmek ve Türk ürünlerini dünyanın dört bir yanına götürmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz."

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