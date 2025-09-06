Dolar
41.24
Euro
48.32
Altın
3,586.69
ETH/USDT
4,312.70
BTC/USDT
110,824.00
BIST 100
10,729.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Bakan Bolat: Yüksek ve orta-yüksek teknolojinin imalat sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 42,5'e yükseldi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yüksek ve orta-yüksek teknolojinin imalat sanayi ihracatı içindeki payının yılın 8 ayında yüzde 42,5'e yükseldiğini bildirdi.

Mert Davut  | 06.09.2025 - Güncelleme : 06.09.2025
Bakan Bolat: Yüksek ve orta-yüksek teknolojinin imalat sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 42,5'e yükseldi

Ankara

Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, yüksek teknolojili üretim ve ihracattaki artışa dikkati çekti.

Bu alandaki üretim ve ihracat ile Türkiye ekonomisinin büyümesinin güçlendiğine işaret eden Bolat, şu ifadeleri kullandı:

"Yüksek ve orta-yüksek teknoloji ihracatımızın imalat sanayi ihracatımız içindeki payı Ocak-Ağustos 2025 döneminde yüzde 42,5'e yükselmiştir. Yüksek teknoloji ihracatımız Ocak-Ağustos 2025 döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,4, orta-yüksek teknoloji ihracatımız yüzde 10,2 artış kaydetmiştir. Böylelikle yüksek ve orta-yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ihracatı içindeki payı Ocak-Ağustos 2024 döneminde yüzde 40,1 iken 2025'te yüzde 42,5 seviyesine yükselmiştir."

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bolat, yılın ikinci çeyreğinde imalat sanayisinin, 2022'nin ikinci çeyreğinden bu yana en yüksek artışı kaydederek yüzde 7 büyüdüğünü belirterek, söz konusu çeyrekte imalat sanayisinin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) büyümesine 1,1 puan katkı sağladığını bildirdi.

Yüksek teknoloji ihracatı ağustosta yıllık bazda yüzde 42,3 arttı

İmalat sanayisindeki bu güçlü artışın temelinde yüksek teknoloji üretimindeki ivmelenmenin bulunduğunu vurgulayan Bolat, şunları kaydetti:

"Nitekim nisan-haziran döneminde yüksek teknoloji üretimi çeyreklik bazda yüzde 9,6, yıllık bazda ise yüzde 38,5 oranında artış göstermiştir. Bu performans ile yüksek teknoloji ihracatı yıllık bazda temmuzda yüzde 71,7, ağustosta yüzde 42,3 artış kaydetmiştir. Yüksek teknoloji alanındaki üretim kapasitesinin artması, dış ticarette rekabetimizi güçlendirmekte, verimlilik artışları ve yüksek katma değer üretimi yoluyla da büyümenin sürdürülebilirliğine katkı sağlamaktadır. Bu katkının kalıcı ve daha güçlü hale gelmesi için tüm kurumlarımızın koordinasyonu içinde çalışmalar yürütülmektedir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve dünya gündemi
Siber suçlarla mücadele operasyonlarında 34 şüpheli yakalandı
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Hatay’da şehit ailesini ziyaret etti
Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Naci İnci yeniden atandı

Benzer haberler

Yüksek ve orta-yüksek teknolojinin imalat sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 42,5'e yükseldi

Yüksek ve orta-yüksek teknolojinin imalat sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 42,5'e yükseldi

Ticaret Bakanı Bolat: Enflasyonla mücadele politikasında artık çoğu gitti, azı kaldı

Bakan Bolat: Tarım, gıda sektöründe ihracat 3 milyar dolardan 32,5 milyar dolara ulaştı

Doğu Karadeniz'in 8 aylık ihracatı 1 milyar doları aştı

Doğu Karadeniz'in 8 aylık ihracatı 1 milyar doları aştı
Uludağ İhracatçı Birliklerinin ağustos ayı ihracatı 2,8 milyar doları aştı

Uludağ İhracatçı Birliklerinin ağustos ayı ihracatı 2,8 milyar doları aştı
Dünyanın önde gelen ülkelerinde pencereleri Türk perdeleri süslüyor

Dünyanın önde gelen ülkelerinde pencereleri Türk perdeleri süslüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet