Ekonomi

Trabzon'da 8 aylık fındık ihracatı 455 milyon doları aştı

Trabzon'da ocak-ağustos döneminde 51 bin 779 ton fındık ihracatı karşılığında 455 milyon 563 bin dolarlık döviz girdisi sağlandı.

Duyğu Avunduk  | 06.09.2025 - Güncelleme : 06.09.2025
Trabzon'da 8 aylık fındık ihracatı 455 milyon doları aştı

Trabzon

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Fındık ve Fındık Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav, yaptığı yazılı açıklamada, bu yılın ocak-ağustos döneminde Türkiye'den 175 bin ton fındık ihracatı gerçekleştirildiğini ve 1 milyar 467 milyon 214 bin dolar gelir elde edildiğini belirtti.

Cirav, Türkiye'den 118 farklı ülkeye ihracat yapıldığını, en çok ihracat yapılan ilk 5 ülkenin Almanya, İtalya, Fransa, Polonya ve İspanya olduğunu ifade etti.

Bu yılın 8 aylık döneminde Trabzon'dan 51 bin 779 ton fındık ihracatı yapıldığını aktaran Cirav, karşılığında 455 milyon 563 bin dolarlık döviz girdisi sağlandığını, bir önceki yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında ihracat miktarında yüzde 12, değerde ise yüzde 10 oranında düşüş yaşandığını vurguladı.

Fındık ihracatında Trabzon'un birinci sırada yer aldığına işaret eden Cirav, ocak-ağustos döneminde Türkiye'den gerçekleştirilen fındık ihracatının yüzde 31'lik kısmının Trabzon'dan gerçekleştirildiğini belirtti.

Cirav, 2024-2025 ihraç sezonunun 12 aylık döneminde ise Trabzon'dan 88 bin 525 ton karşılığında 784 milyon 57 bin dolarlık ihracat yapıldığını, önceki sezonun aynı dönemine göre miktarda yüzde 7, değerde ise yüzde 16 oranında artış yaşandığını kaydetti.

