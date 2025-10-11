Dolar
Tüketiciler Birliğinden "elektrikli araç poliçelerindeki menzillere dikkat edin" uyarısı

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, bazı sigorta şirketlerinin elektrikli araçların poliçelerine satıcıların beyanına göre eklediği "uzun menzilli" ibaresinin tüketicileri mağdur ettiğini belirtti.

Tunahan Akgün  | 11.10.2025 - Güncelleme : 11.10.2025
Kayseri

Şahin, AA muhabirine, son zamanlarda ikinci el elektrikli araç satın alan bazı tüketicilerin çeşitli problemlerle karşılaştığını dile getirdi.

Satıcının beyanına göre, bazı sigorta şirketlerinin araç poliçesine "uzun menzilli" ibaresi eklediğini ve bu durumun ikinci el araç alacak tüketiciyi mağdur ettiğini ileri süren Şahin, sigorta şirketlerinin araç özelliklerini esas alarak belge hazırlamaları gerektiğini söyledi.

Elektrikli araç satın alan tüketicilerin son dönemde en çok şikayetinin menzil konusunda olduğuna değinen Şahin, şöyle konuştu:

"Özellikle elektrikli araçlarda son dönemlerde Anadolu'ya dönük satışlarda birçok problemle karşı karşıyayız. Uzun menzilli diye satılıyor ama kısa menzilli çıkıyor. Tüketici bunu sadece alıp arabayı kullanmaya başladığında fark edebiliyor. Neden? Çünkü ruhsatında bunun menziliyle alakalı hiçbir bilgi verilmiyor. Ayrıca sigorta poliçesinde de uzun menzilli yazabiliyor çünkü sigorta poliçeleri kişinin beyanına göre düzenleniyor. Sigorta poliçesinde tüketici uzun menzili görünce bir güven tesis ediliyor ve uzun menzilli diye 200-300 bin lira fazla vererek alıyorlar. Bindikten sonra sıkıntı başlıyor."

"Beyana göre değil, ruhsata göre"

Beyana göre poliçeye yazılan menzil ibaresinin tüketiciyi yanılttığına dikkati çeken Şahin, "Tüketici, sigorta poliçesindeki 'uzun menzil' yazısına kanabiliyor ve aracı alıyor. Dolayısıyla burada sigorta şirketleri beyanla bu bilgiyi yazdığı için tüketicinin yanıltılmasına aracılık etmiş oluyor. Burada sigorta şirketinin de aracı kurum olarak sorumluluğu var. Sigorta şirketine karşı tüketici hukuki mücadeleye girebilir." ifadelerini kullandı.

Şahin, tüketicilere kontrol etmeden, servise gitmeden, teknik bilgileri almadan ikinci el araç almamaları uyarısında bulunarak, şunları kaydetti:

"Çok fazla şikayet var bu konuda. Aynı aracı 200-300 bin lira daha fazlaya satabilmek adına uzun menzilli diye insanları kandırabiliyorlar. Sigorta şirketlerinin burada uyanık olması lazım. Sigorta şirketi ruhsatı eline alacak. Ruhsatta uzun menzili, kısa menzili yazmıyorsa sigorta şirketi de yazmayacak. Sigorta şirketine düşen beyana göre değil, ruhsata göre yazmak."

