logo
Yaşam, insana dair

Su seviyesi düşen barajda eski köy gün yüzüne çıktı, balık kafesleri toprağa yapıştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son 3 aylık verilerine göre, "orta ve çok şiddetli kurak" bölgeler arasında yer alan Kayseri'deki Bahçelik Barajı'nın su seviyesi hazirana göre yüzde 60 düştü.

Müzahim Zahid Tüzün  | 10.10.2025 - Güncelleme : 10.10.2025
Su seviyesi düşen barajda eski köy gün yüzüne çıktı, balık kafesleri toprağa yapıştı Fotoğraf: Müzahim Zahid Tüzün/AA

Kayseri

Bölgeye, sulama ve balıkçılık sektöründe önemli katkı sağlayan Pınarbaşı ilçesindeki Bahçelik Barajı'nın seviyesi, kuraklık ve bilinçsiz sulama nedeniyle azaldı.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, 216 milyon 139 bin metreküp kapasiteye sahip Bahçelik Barajı'nın su seviyesi, bu yıl haziranda yüzde 84'e kadar çıktı.

Kuraklık ve bilinçsiz sulama nedeniyle ekimde su seviyesi yüzde 24'e gerileyen barajdaki doluluk yüzde 60 azaldı.

Su seviyesinin düşmesiyle barajda adacıklar oluştu, eski Emeğil köyündeki cami ve evlerin enkazları gün yüzüne çıktı, bazı balık kafesleri zemine indi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son 3 aylık verilerine göre, "orta ve çok şiddetli kurak bölgeler" arasında yer alan Bahçelik Barajı çevresindeki yöre halkı, suların çekilmesi sebebiyle kuraklık endişesi yaşıyor.

"20-30 yıldır burada yaşarım ama daha önce bu kadarını görmedim"

Bahçecik Mahallesi Muhtarı Orhan Ülger, AA muhabirine, baraj inşaatının 2002'de bittiğini ve yaklaşık 40 günde suyla doldurulduğunu söyledi.

Kuraklığın ve bilinçsiz sulamanın bölgeyi etkilediğine işaret eden Ülger, "Şu an çok kuraklık var. Çok kuyu açıldı, her köyde neredeyse 20-30 kuyu var. Balıkçıların kafesleri ortaya çıktı. 20-30 yıldır burada yaşarım ama daha önce bu kadarını görmedim. Su seviyesi çok düştü. Bu sene zaten kurallık vardı. Adacıklar ortaya çıktı. Emeğil köyü yukarı çekildi. Eski evleri falan hepsini görebilirsiniz." dedi.

Balık kafesleri kıyıda kalarak zeminle buluştu

Su ürünleri mühendisi Erdal Yılmaz da barajdaki su seviyesinin gerilemesinden balıkçıların olumsuz etkilendiğini dile getirdi.

Bazı kafeslerin kullanamaz hale geldiğini anlatan Yılmaz, "Kullandığımız ağların şu an tabanları, yere değme noktasında hatta birkaç tanesi değdi ve bunları kaldırmak zorunda kaldık. Kullandığımız alan gittikçe küçülüyor. Bu sene kuraklık var ama onun dışında en önemlisi tarımdaki bilinçsiz su kullanımı. Barajlarda veya yeraltı sularında bilinçsiz tüketim bizi çok kötü noktalara getiriyor." diye konuştu.

Yılmaz, su seviyesi düştüğü için balçık tabakasının oksijen oranını düşürdüğüne, üretimde oksijen oranının önemli olduğuna dikkati çekti.

