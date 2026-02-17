Dolar
Teknoloji Ekosistemi Stratejik Diyalog Toplantısı
Ekonomi

Trafik ve kasko sigortasında geçen yıl ödenen tazminat 240 milyar liraya dayandı

Trafik ve kasko sigortasında geçen yıl 4 milyon 297 bin 994 mağdura 239,3 milyar lira tazminat ödendi.

Bahar Yakar  | 17.02.2026 - Güncelleme : 17.02.2026
Trafik ve kasko sigortasında geçen yıl ödenen tazminat 240 milyar liraya dayandı

İstanbul

AA muhabirinin, Türkiye Sigorta Birliğinin (TSB) 2025 yılına ilişkin Motorlu Taşıtlar Sigorta İstatistikleri'nden derlediği bilgiye göre, trafik ve kasko sigortalarında ödenen tazminatlar arttı.

Bu dönemde iki branşta 389,1 milyar lira prim yazılırken toplam tazminat ödemesi 239,3 milyar lira, ödeme yapılan mağdur sayısı 4 milyon 297 bin 994 oldu.

Trafik ve kaskoda geçen yıl ödenen toplam tazminat tutarında bir önceki yıla göre yüzde 56,4, ödeme yapılan mağdur sayısında ise yüzde 8,4 artış görüldü.

Türkiye'de trafiğe çıkan motorlu taşıtlar için yaptırılması zorunlu olan, kaza durumunda kusurlu olunması halinde karşı tarafın zararının karşılanmasının amaçlandığı trafik sigortası kapsamında 2025'te sigorta şirketlerinin ödedikleri toplam tazminat tutarı 145,4 milyar lira, ödeme yapılan mağdur sayısı ise 2 milyon 782 bin 94 oldu.

Araç tiplerine göre en çok tazminat 82,8 milyar lirayla otomobillere ödendi. Bunu, 30,3 milyar lirayla kamyonet ve 6,7 milyar lirayla kamyon izledi.

Trafik sigortası kapsamında tüm araç tiplerinde toplam 27 milyon 866 bin 638 adet teminat sağlanırken yazılan prim tutarı 242 milyar lira oldu.

Kaskoda geçen yıl ödenen tazminat 93,9 milyar lira oldu

Bir motorlu taşıtın çeşitli sebeplerle zarar görmesi durumunda oluşabilecek maddi kayıpları karşılayan, isteğe bağlı yapılabilen ve araç sahibinin kendi aracını güvence altına aldığı kasko sigortası kapsamında ise bu dönemde 93,9 milyar lira tazminat ödenirken mağdur sayısı 1 milyon 515 bin 900 oldu.

Araç tiplerine göre en çok tazminat, 68,5 milyar lirayla otomobiller, 10 milyar lirayla kamyonetler ve 6,3 milyar lirayla çekiciler için ödendi.

Kasko kapsamında tüm araç tiplerinde toplam 9 milyon 846 bin 264 adet teminat verilirken yazılan prim tutarı 147,1 milyar lira oldu.

Bu arada, sigortalının kaza sonucu hayatını kaybetmesi veya sakatlık halinde, kendisine yahut ailesine maddi destek sağlayan ferdi kaza sigortasında ise aynı dönemde 1098 mağdura toplam 36 milyon lira tazminat ödemesi yapıldı.

