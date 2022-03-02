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Ekonomi

Toyota siber saldırı üzerine durdurduğu üretime yeniden başladı

Toyota Motor, yerel bir tedarikçisinin bilgisayar sisteminin siber saldırıya maruz kalması üzerine durdurduğu Japonya'daki fabrikalarını yeniden çalıştırdı.

Ahmet Furkan Mercan   | 02.03.2022
Toyota siber saldırı üzerine durdurduğu üretime yeniden başladı

Tokyo

Toyota Motor, Aiçi eyaletindeki yerel tedarikçilerinden Kojima Industries firmasında oluşan sistem arızası sonucu aldığı askıya aldığı ülke içi üretimini yeniden başlattı.

Toyota'dan yapılan açıklamada firma, söz konusu problemin çözüldüğünü ve Japonya'nın farklı bölgelerindeki 14 üretim bandının yeniden çalıştırıldığını açıkladı.

Japon üretici, durdurma sonrası 13 bin adet imalat kaybı yaşandığını ve bu sayının aylık üretim hedefinin yüzde 5'ine denk geldiği bildirdi.

Siber saldırı

Yaklaşık 1600 çalışanı bulunan Kojima Industries, virüs saldırısı sonrası bilgisayar sunucularının hafta sonu hizmeti durdurduğunu ve "tehdit mesajı" ile karşılaşıldığını açıklamış, olayla ilgili hükümet yetkililerinin bilgilendirildiğini duyurmuştu.

Japonya Ulusal Kamu Güvenliği Komisyonu (NPSC) Başkanı Ninoyu Satoşi, olaya yönelik detayların "teyit aşamasında" olduğunu, benzer saldırıların yaşanması halinde yetkili kuruluşlarla irtibata geçilmesi gerektiğini söylemişti.

Japonya Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, düzenlediği basın toplantısında, sistem arızasının "siber saldırıdan kaynaklandığını" söylemiş ve Ukrayna'da süren savaşa dikkati çekerek "olası siber saldırılara karşı" Japon firmalara tedbirli olmaları çağrısında bulunmuştu.

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