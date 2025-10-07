Dolar
41.70
Euro
48.77
Altın
3,962.94
ETH/USDT
4,674.40
BTC/USDT
123,900.00
BIST 100
10,734.87
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 46 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 ilde organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarda, 78 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 46'sının tutuklandığını bildirdi.

Abdullah Özkul  | 07.10.2025 - Güncelleme : 07.10.2025
Organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 46 şüpheli tutuklandı

Ankara

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 7 ilde Cumhuriyet Başsavcılıkları ile İl Jandarma Komutanlıkları Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince 7 organize suç örgütüne operasyon düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 78 şüphelinin yakaladığını, bunlardan 46'sının tutuklandığını, 27'sine ise adli kontrol hükümlerinin uygulandığını aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Muğla, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Kırklareli, Giresun, Samsun ve Karaman'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; Muğla'da göçmen kaçakçılığı suçunu organize şekilde işledikleri, Kırklareli'nde özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri üzerinden usulsüz rapor aldırarak haksız kazanç elde ettikleri, Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri, Giresun, Diyarbakır, Samsun ve Karaman'da zor durumdaki vatandaşlarımıza yüksek faiz uygulayarak tefecilik yaptıkları tespit edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri sonucunda 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçunu işleyen şüphelilere ait yaklaşık değeri 1 milyar 40 milyon lira olan 7 işyeri, bir dükkan, 6 konut, 4 araç ve bir arsa için tedbir kararı uygulandı."

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yerlikaya, emeği geçenleri tebrik ederek, operasyona ait görüntüleri de paylaştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
FETÖ'nün finans yapılanmasına yönelik soruşturmada 6 gözaltı kararı
Mersin'de 4 yıl önce gömülen Fin balinasının iskeleti topraktan çıkarılıyor
Ankara ve İstanbul'da düzenlenecek flamenko gösterisinin geliri Gazze'ye bağışlanacak
Organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 46 şüpheli tutuklandı
Mersin'de şarampole devrilen işçi servisindeki 5 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı

Benzer haberler

Organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 46 şüpheli tutuklandı

Organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 46 şüpheli tutuklandı

Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 9 suçlu Türkiye'ye getirildi

30 ilde 144 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet