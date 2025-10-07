Dolar
Mersin'de şarampole devrilen işçi servisindeki 5 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Serkan Avci, Hüseyin Hilmi Çömez  | 07.10.2025 - Güncelleme : 07.10.2025
Mersin'de şarampole devrilen işçi servisindeki 5 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı Fotoğraf: Hüseyin Hilmi Çömez - AA

Mersin

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 33 VLP 55 plakalı tarım işçilerini taşıyan​​​​​​​ minibüs, Aydınlar Mahallesi Avgadı mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçtaki 5 kişinin yaşamını yitirdiğini belirleyen ekipler, yaralanan 14 kişiyi çevredeki hastanelere kaldırdı.

Ekiplerin kaza yerindeki incelemesi sürüyor.

