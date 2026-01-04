Dolar
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya kampında gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürüyor.
logo
Gündem

Avcılar'da otomobilin 3 araca çarpıp ters dönmesi araç kamerasınca kaydedildi

Avcılar'da otomobilin refüjü aşıp 3 araca çarptıktan sonra ters dönmesi, başka bir aracın kamerasınca kaydedildi.

Abdülkerim Güzel  | 04.01.2026 - Güncelleme : 04.01.2026
Avcılar'da otomobilin 3 araca çarpıp ters dönmesi araç kamerasınca kaydedildi

İstanbul

Dün akşam D-100 kara yolu yan yol Ankara istikametinde ilerleyen otomobil, refüjü aşıp aydınlatma direğine, ardından ana yolda seyir halindeki 3 araca çarptıktan sonra ters döndü.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle trafik bir süreliğine kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Öte yandan, kaza anı başka bir aracın kamerasına yansıdı.

