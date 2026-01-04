Avcılar'da otomobilin 3 araca çarpıp ters dönmesi araç kamerasınca kaydedildi
Avcılar'da otomobilin refüjü aşıp 3 araca çarptıktan sonra ters dönmesi, başka bir aracın kamerasınca kaydedildi.
İstanbul
Dün akşam D-100 kara yolu yan yol Ankara istikametinde ilerleyen otomobil, refüjü aşıp aydınlatma direğine, ardından ana yolda seyir halindeki 3 araca çarptıktan sonra ters döndü.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
İstanbul Avcılar'da D-100 kara yolu yan yol Ankara istikametinde ilerleyen otomobil, refüjü aşıp aydınlatma direğine, ardından ana yolda seyir halindeki 3 araca çarptıktan sonra ters döndühttps://t.co/EVIv7KpLYH pic.twitter.com/yIXplCn4N2— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) January 4, 2026
Kaza nedeniyle trafik bir süreliğine kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
Öte yandan, kaza anı başka bir aracın kamerasına yansıdı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.