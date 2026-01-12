Mersin'de geri dönüşüm fabrikasının deposundaki yangın kontrol altında
Mersin'in Toroslar ilçesinde geri dönüşüm fabrikasının deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Mersin
Yalınayak Mahallesi Hurdacılar Sitesi'nde kağıt ve plastik malzemelerin bulunduğu geri dönüşüm fabrikasının deposundan duman yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
İtfaiye ekipleri, fabrikadan yükselen alevlere müdahale etti.
Polisler de toplumsal olaylara müdahale aracından (TOMA) sıktıkları suyla söndürme çalışmalarına destek verdi.
Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.
Fabrikada soğutma çalışmaları sürüyor.
