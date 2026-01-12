Dolar
43.14
Euro
50.42
Altın
4,582.49
ETH/USDT
3,145.00
BTC/USDT
91,478.00
BIST 100
12,365.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, İstanbul Finans Merkezi’nin katkılarıyla hazırlanan AA Finans Masası'na konuk oldu. -VTR
logo
Gündem

Mersin'de geri dönüşüm fabrikasının deposundaki yangın kontrol altında

Mersin'in Toroslar ilçesinde geri dönüşüm fabrikasının deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Mustafa Ünal Uysal  | 12.01.2026 - Güncelleme : 12.01.2026
Mersin'de geri dönüşüm fabrikasının deposundaki yangın kontrol altında

Mersin

Yalınayak Mahallesi Hurdacılar Sitesi'nde kağıt ve plastik malzemelerin bulunduğu geri dönüşüm fabrikasının deposundan duman yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İtfaiye ekipleri, fabrikadan yükselen alevlere müdahale etti.

Polisler de toplumsal olaylara müdahale aracından (TOMA) sıktıkları suyla söndürme çalışmalarına destek verdi.

Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.

Fabrikada soğutma çalışmaları sürüyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TCDD, Türkiye'yi "demir ağlarla" örmek için bu yıl birçok proje tamamlayacak
Kısmen donan Muradiye Şelalesi'nin çevresi beyaza büründü
Hemzemin geçitte trenin çarptığı minibüsün sürücüsünün son anda kurtulması kamerada
Kar yağışı birçok ilde etkisini sürdürüyor
FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 81 şüpheli yakalandı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Arjantin'in Patagonya bölgesindeki orman yangınlarında yaklaşık 12 bin hektarlık alan kül oldu

Arjantin'in Patagonya bölgesindeki orman yangınlarında yaklaşık 12 bin hektarlık alan kül oldu

Mersin'de geri dönüşüm fabrikasının deposundaki yangın kontrol altında

Fatih'te motoru alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

Bakırköy'de metro durağının yanındaki elektrik kablolarında çıkan yangın söndürüldü

Bakırköy'de metro durağının yanındaki elektrik kablolarında çıkan yangın söndürüldü
İsviçre'de 40 kişinin yangında öldüğü barın işletmecisi gözaltına alındı

İsviçre'de 40 kişinin yangında öldüğü barın işletmecisi gözaltına alındı
Sıcak hava dalgasının vurduğu Avustralya'da "felaket" seviyesinde yangın riski uyarısı

Sıcak hava dalgasının vurduğu Avustralya'da "felaket" seviyesinde yangın riski uyarısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet