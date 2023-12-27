Dolar
29.40
Euro
32.55
Altın
2,067.96
ETH/USDT
2,297.20
BTC/USDT
42,925.00
BIST 100
7,337.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kafkas Üniversitesi’nde “KKTC’nin Türk Dünyası İçerisindeki Stratejik Önemi” konulu konferansta konuşuyor
logo
Ekonomi

Toplu tüketim ve satış yerlerine yönelik yılbaşı denetimleri yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, yılbaşı öncesinde toplu tüketim ve satış yerlerine yönelik gıda denetimi gerçekleştirdi.

Cüneyt Kemal Özkök  | 27.12.2023 - Güncelleme : 27.12.2023
Toplu tüketim ve satış yerlerine yönelik yılbaşı denetimleri yapıldı Fotoğraf: Ahmet Serdar Eser/AA

Ankara

Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, denetimler kapsamında, marketlerde yılbaşında satışı artan ürün reyonlarından numune alındı.

Ayrıca, alkollü içecek servisi yapılan restoranların mutfak ve ürünleri de denetlendi.

Ankara İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz, burada yaptığı açıklamada, yıl boyu süren gıda denetimleri yanında sektör ve ürün bazlı denetimlerin 7'ncisini gerçekleştirdiklerini ve denetimlerin yıl sonuna kadar süreceğini söyledi.

Bu yıl 103 bin denetim yaptıklarını aktaran Korkmaz, bu denetimlerde 6 bin 400 uygunsuzluk tespit ettiklerini bildirdi.

Korkmaz, yapılan denetim ve alınan numune sonuçlarına göre tespit edilen uygunsuzluklar için Ankara'da 30,6 milyon lira idari yaptırım uygulandığını belirterek, "Ayrıca 33 işletme hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Denetimlerimiz bundan sonra da etkin ve hızlı biçimde devam edecek. En büyük denetçi esasen tüketicidir." dedi.

Vatandaşların, gıda işletmelerine yönelik uygunsuzluk tespit etmesi halinde "Alo 174 Gıda İhbar Hattı"na başvuruda bulunabileceğini anımsatan Korkmaz, etiketsiz ve merdiven altı ürün alınmaması uyarısında bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da konuya ilişkin olarak, "Pazar günü yeni bir yıla gireceğiz. Dolayısıyla halkımızın çokça alışveriş yaptığı gıda satış yerlerine, üretim yerlerine 81 ilimizde eş zamanlı denetim başlatılacak. Bu denetim bir hafta süreyle devam edecek." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan’dan TÜRK-İŞ’e asgari ücret ziyareti
Çankırı'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Mirasımız Kudüs Derneği "2023 Kudüs Raporu"nu açıkladı
Adıyaman'da şehit askerler için anma yürüyüşü
Diyanet İşleri Başkanlığı 7 uzman yardımcısı ile 41 sözleşmeli personel alacak

Benzer haberler

Toplu tüketim ve satış yerlerine yönelik yılbaşı denetimleri yapıldı

Toplu tüketim ve satış yerlerine yönelik yılbaşı denetimleri yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı 158 tarım ve orman uzman yardımcısı alacak

İhracatı yasak ve kotaya tabi doğal çiçek soğanları belirlendi

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne başvurular 2 Ocak'ta sona erecek

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne başvurular 2 Ocak'ta sona erecek
Tarım ve Orman Bakanlığının 2024'te alacağı personele ilişkin detaylar belli oldu

Tarım ve Orman Bakanlığının 2024'te alacağı personele ilişkin detaylar belli oldu
Ticaret Bakanlığından marketlerde eş zamanlı "fiyat ve etiket" denetimi

Ticaret Bakanlığından marketlerde eş zamanlı "fiyat ve etiket" denetimi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet