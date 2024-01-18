Dolar
30.14
Euro
32.79
Altın
2,009.27
ETH/USDT
2,540.90
BTC/USDT
42,763.00
BIST 100
8,100.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul Ümraniye’de metro çalışması yapılan yolda meydana gelen çökmenin ardından bir önceden boşaltılan bina yıkıldı. Olay yerinden yayındayız.
logo
Ekonomi

Tokat'ta üretilen tekstil ürünleri Avrupa ülkelerine gönderiliyor

Tokat'ın Niksar ilçesinde bulunan tekstil fabrikasında üretilen ürünler, Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

Ekber Türkoğlu  | 18.01.2024 - Güncelleme : 18.01.2024
Tokat'ta üretilen tekstil ürünleri Avrupa ülkelerine gönderiliyor Fotoğraf: Ekber Türkoğlu/AA

Tokat

Yaklaşık 30 yıl önce İstanbul'a yerleşen 56 yaşındaki Alman Glaudia Constanze Brandt Fadıloğlu, burada tekstil üzerine hizmet veren bir iş yerinde çalışmaya başladı.

Bir süre sonra Burak Fadıloğlu ile evlenen Glaudia Constanze Brandt Fadıloğlu eşiyle kendi tekstil atölyesini kurdu.

Türkiye'nin farklı kentlerindeki atölyelere fason olarak tekstil ürünü yaptıran çift, 10 yıl önce de Tokat'ın Niksar ilçesinde atölye kurdu.

Fadıloğlu çiftinin Niksar'daki atölyesinden kendi markalarıyla 2022 yılında 6 milyon parça, 2023 yılında ise 3 milyon parça tekstil ürünü, ağırlıklı olarak İngiltere olmak üzere Avrupa ülkelerine gönderildi.

Glaudia Constanze Brandt Fadıloğlu, AA muhabirine, 30 yıldır Türkiye'de yaşadığını söyledi.

Almanya'da tekstil ile ilgili yüksekokul eğitimi aldığını belirten Fadıloğlu, "Türkiye tekstil alanında gelişmiş. Ben de bu alanda çalışmak istediğim için İstanbul'a geldim. Bir firmada ihracat danışmanı olarak işe başladım. Sonra eşimle tanıştım ve evlendim." dedi.

Eşiyle kendilerine ait atölyeyi kurduktan sonra Amerika ve İngiltere'ye fason üretim yapıp gönderdiklerini anlatan Fadıloğlu, şunları kaydetti:

"Karadeniz Bölgesi'nde çalıştığımız atölyeler vardı. O zamanlarda Niksar'ı çok beğendik. İnsanları tarımdan geldiği için el yatkınlıkları var. İş odaklı çalışıyorlar. Tekstil fabrikamızı kurduk ve faaliyete geçirdik. Hayalimiz 100-150 kişi çalıştırmaktı, şu anda 400 kişi çalıştırıyoruz. Ağırlıklı olarak örme kumaştan penye yapıyoruz, kadın ve çocuk giysileri üretiyoruz. Kumaşı Trakya ve İstanbul'dan alıyoruz. Müşterilerimiz İngiltere, Almanya ve İspanya'dan ama ağırlıklı olarak İngiltere."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
KVKK, hastasının kayıtlarını eski eşi ile paylaşan eczaneye idari para cezası verdi
Yargıtay, teyzesine bakan kadının sigorta talebini onadı
AKOM'dan İstanbul için lodos uyarısı
DUS 2. dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Alman mevkidaşı Faeser ile telefonla görüştü

Benzer haberler

Türkiye'den Amerika'ya fındık ihracatının artırılması hedefleniyor

Türkiye'den Amerika'ya fındık ihracatının artırılması hedefleniyor

Türkiye'nin çekici ihracatı üç yıl üst üste rekor kırdı

Tokat'ta üretilen tekstil ürünleri Avrupa ülkelerine gönderiliyor

Türkiye'de geçen yıl üretilen araçların yarısından fazlası Bursa'da banttan indirildi

Türkiye'de geçen yıl üretilen araçların yarısından fazlası Bursa'da banttan indirildi
Akdenizli ihracatçılar, yeni pazarlarla satışlarını artırmak istiyor

Akdenizli ihracatçılar, yeni pazarlarla satışlarını artırmak istiyor
Bakan Bolat, her şartta mal ve hizmet ihracatını artırmayı hedeflediklerini bildirdi

Bakan Bolat, her şartta mal ve hizmet ihracatını artırmayı hedeflediklerini bildirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet