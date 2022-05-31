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Ekonomi

TMSF, Güney Kore ile mevduat sigortacılığı alanında iş birliğini artıracak

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ve Kore Mevduat Sigorta Kuruluşu (KDIC) arasında mevduat sigortacılığı alanındaki iş birliğini artırmaya yönelik yeni mutabakat zaptı imzalandı.

Uğur Aslanhan   | 31.05.2022
TMSF, Güney Kore ile mevduat sigortacılığı alanında iş birliğini artıracak

İstanbul

TMSF'den yapılan açıklamaya göre, aralarında Güney Kore Mevduat Sigorta Fonu Başkanı Tae-hyun Kim'in bulunduğu bir heyet, TMSF'ye ziyarette bulundu.

TMSF Başkanı Fatin Rüştü Karakaş ile KDIC Başkanı Tae-hyun Kim arasında ziyaret esnasında imzalanan yeni mutabakat zaptıyla iki kurum arasındaki iş birliğinin daha da geliştirilmesi ve kurumlar arasında karşılıklı olarak bilgi, tecrübe ve uygulamaların paylaşılması sağlanacak.

Ziyarette KDIC heyetine TMSF'nin mevduat sigortacılığı, çözümleme, geri kazanım ve kayyumluk işlevleri hakkında bilgi verildi. KDIC yetkililerinden de Güney Kore mevduat sigortacılığı sisteminin genel işleyişi, kriz yönetimi ve çözümleme alanındaki tecrübeleri ile Güney Kore mevduat sigorta otoritesine bağlı kredi garanti fonunun işleyişi hakkında bilgi alındı.

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