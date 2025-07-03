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Dünya

Güney Kore meclisi, sıkıyönetim kurallarında değişikliğe gitti

Güney Kore Parlamentosu’nda sıkıyönetim kurallarında değişikliğe gidilerek, sıkıyönetim ilan edilmesi halinde ordu ve polisin Ulusal Meclis’e girişini yasaklayan düzenleme kabul edildi.

Ayşe İrem Çakır  | 03.07.2025 - Güncelleme : 03.07.2025
Güney Kore meclisi, sıkıyönetim kurallarında değişikliğe gitti

Ankara

Güney Kore'de dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un 3 Aralık 2024'te ilan ettiği kısa süreli sıkıyönetimin yankıları halen devam ediyor.

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Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Parlamentosunda düzenlenen oturumda sıkıyönetim kurallarında değişiklik yapılması oylandı.

Ülkede sıkı yönetim ilan edilmesi halinde ordu ve polisin Ulusal Meclis'e girişini yasaklayan düzenleme kabul edildi.

Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve azil süreci

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ve sıkıyönetimi uygulamakla görevlendirilen askerler, Ulusal Meclis'e girmişti.

Ancak Meclisin bu kararı kaldırması ve Bakanlar Kurulunun onayıyla Yoon, geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Anayasa Mahkemesi, yargılamanın ardından 4 Nisan'da verdiği kararda Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek Yoon'un sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınmasını onaylamıştı.

Mahkeme, yeni devlet başkanını belirlemek üzere erken seçimlerin 60 gün içinde yapılmasına karar vermiş ve kabine 3 Haziran'ı seçim tarihi olarak belirlemişti.

Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Yoon'un görevden azledilmesinin ardından yapılan seçimi kazanan ana muhalefetteki Demokratik Partinin (DP) adayı Lee Jae-myung, 4 Haziran'da Mecliste yemin ederek resmen görevine başlamıştı.

Güney Kore'de Ulusal Meclis, 5 Haziran'da eski Devlet Başkanı Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve eşi Kim hakkındaki suçlamalarla ilgili özel soruşturmalar başlatılmasını öngören yasa tasarılarını kabul etmişti.

Soruşturma kapsamında ifade vermesine yönelik yapılan çağrıları dikkate almayan Yoon, 28 Haziran'da ilk kez ifade vermişti.

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