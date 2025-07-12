TMSF Kurulu Başkanlığına yeniden Fatin Rüştü Karakaş atandı
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Kurulu Başkanlığına yeniden Fatin Rüştü Karakaş atandı.
İstanbul
Atamaya ilişkin karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
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Aynı kararla Yusuf Öksüzömer'in de yeniden TMSF üyeliğine ataması yapıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.