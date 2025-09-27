Dolar
Ekonomi

Türkiye Finansal Raporlama Standartları'nda güncelleme yapıldı

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu, uluslararası standartlarla uyum sağlamak amacıyla Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na ilişkin güncelleme gerçekleştirdi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 27.09.2025 - Güncelleme : 27.09.2025
Türkiye Finansal Raporlama Standartları'nda güncelleme yapıldı

Ankara

Kurulun konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, uluslararası standartlarla uyum sağlamak amacıyla Uluslararası Muhasebe Standartlar Kurulu tarafından yayımlanan değişikliklerin mevzuata kazandırılması için Türkiye Finansal Raporlama Standartları'nda düzenleme gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, söz konusu standartların ilk defa ve geriye dönük uygulanması ile finansal tablolar, nakit akış tablosu, finansal araçlar ve ölçüm gibi alanlarda değişiklik yapıldı.

Türkiye ve dünya gündemi

