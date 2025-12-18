Dolar
Sağlık

Hastanelerde enfeksiyon önleme ve kontrolüne ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de

Sağlık Bakanlığınca, yataklı tedavi kurumlarında sağlık hizmeti ile ilişkili enfeksiyonların önlenmesi ve kontrol altına alınması için oluşturulmuş enfeksiyon kontrol komitesi ve kontrol ekibinin görev, yetki ve sorumlulukları yeniden düzenlendi.

Duygu Yener  | 18.12.2025 - Güncelleme : 18.12.2025
Hastanelerde enfeksiyon önleme ve kontrolüne ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de

Ankara

Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, Enfeksiyon Kontrol Komitesi, hastanelerde enfeksiyon önleme ve kontrolüne ilişkin en üst karar organı olacak. Komite kararları bağlayıcı nitelik taşıyacak ve hastane yönetimleri bu kararların uygulanmasından sorumlu olacak.

Bakanlıktan yönetmelikle ilgili yapılan açıklamaya göre, Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği kapsamlı bir revizyonla yenilendi. Yeni düzenleme ile 11 Ağustos 2005 tarihli mevcut yönetmelik yürürlükten kaldırılarak, sağlık hizmeti ile ilişkili enfeksiyonların önlenmesi ve kontrolünde güncel yaklaşımlar esas alındı.

Mevcut enfeksiyon kontrol komite üyelerine, çocuk hastalıkları temsilcisi, çocuk yoğun bakım temsilcisi, yenidoğan yoğun bakım temsilcisi, kalite yönetimi temsilcisi, epidemiyoloji yan dal uzmanı ve iş sağlığı ve güvenliği temsilcisi eklendi. Yıllık olağan komite toplantı sayısı yoğun bakım ünitesi olan kurumlarda 4'e çıkarıldı.

Yönetmelikle, Türkiye genelinde enfeksiyon kontrol hemşiresi sayısı 600 civarında arttırıldı. Enfeksiyon kontrol komitesine tıbbi sekreter görevlendirildi. Yönetmelikle yataklı tedavi kurumlarında enfeksiyon önleme ve kontrol çalışmalarını desteklemek üzere tam zamanlı tıbbi sekreter görevlendirildi.

Ulusal sürveyans ağı üzerinden yürütülen sürveyans faaliyetlerinde veri analizi ve düzenli geri bildirimlere ek olarak, antibiyotik kullanım verilerinin birlikte değerlendirilmesi esas alındı.

Yeni yönetmelik ile hasta ve çalışan güvenliğini önceleyen, izlenebilir, veriye dayalı ve etkin bir enfeksiyon önleme ve kontrol programı sürdürülebilirliği temin edildi.

