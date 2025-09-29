Dolar
41.58
Euro
48.71
Altın
3,767.83
ETH/USDT
4,126.00
BTC/USDT
112,110.00
BIST 100
11,151.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık

Sağlık Bakanlığı, 15 bin 247 sözleşmeli personel ve 2 bin 753 sürekli işçi alacak

Sağlık Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 15 bin 247 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu.

Semih Erdoğdu  | 29.09.2025 - Güncelleme : 29.09.2025
Sağlık Bakanlığı, 15 bin 247 sözleşmeli personel ve 2 bin 753 sürekli işçi alacak

Ankara

Resmi Gazete'nin bugünkü yayımlanan sayısında yer alan Sağlık Bakanlığının ilanına göre, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 15 bin 247 sözleşmeli personel, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirmeyle alınacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Adaylar başvurularını, 29 Eylül - 6 Ekim tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden TC kimlik numarası ve şifresini girerek yapabilecek. ÖSYM veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.

Sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının ünvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre dağılımlarına ilişkin detaylara Resmi Gazete'de yer alan ilandan ulaşılabiliyor.

Bakanı Memişoğlu'ndan alıma ilişkin paylaşım

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sözleşmeli personel ve sürekli işçi alımında ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği 37 bin personel alımının ilk aşamasında 19 bin kişiyi istihdam etmiştik. Şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz. 15 bin 247 sözleşmeli personel, 2 bin 753 sürekli işçi olmak üzere toplam 18 bin yeni personel alımı yapılacaktır. Sözleşmeli personel alımı için ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak kılavuz ile tercihler yapılacaktır. Sürekli işçi alımı ise önümüzdeki günlerde İŞKUR tarafından ilan edilecektir. Bu atamaların ülkemize, milletimize ve büyük sağlık ailemize hayırlı olmasını diliyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'da kaybolduktan sonra Mersin'de cesedi bulunan servis şoförünün faillerine Suriye'de operasyon
Kilis ve Hatay'da Küresel Sumud Filosu'na destek
Çorum'da arazide çıkan yangın söndürüldü
Bakan Şimşek: (Terörsüz Türkiye süreci) Allah'ın izniyle başarıya ulaşacağız
"Uluslararası 20. Adli Tıp Günleri" yerli ve yabancı adli tıp ve adli bilimler uzmanlarını ağırladı

Benzer haberler

Sağlık Bakanlığı, 15 bin 247 sözleşmeli personel ve 2 bin 753 sürekli işçi alacak

Sağlık Bakanlığı, 15 bin 247 sözleşmeli personel ve 2 bin 753 sürekli işçi alacak

Yerli helikopter Gökbey 2026'da hava ambulans filosuna dahil oluyor

Türkiye Finansal Raporlama Standartları'nda güncelleme yapıldı

Organ bağışında bağışçı yakınlarına nakilde öncelik verilecek

Organ bağışında bağışçı yakınlarına nakilde öncelik verilecek
Orman Genel Müdürlüğü 262 daimi işçi alacak

Orman Genel Müdürlüğü 262 daimi işçi alacak
Grip aşılarında tedarik sorunu bulunmuyor

Grip aşılarında tedarik sorunu bulunmuyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet