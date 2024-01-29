Dolar
30.35
Euro
32.81
Altın
2,027.40
ETH/USDT
2,300.10
BTC/USDT
43,002.00
BIST 100
8,471.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Sultangazi'de muhtarlar ve STK buluşmasında konuşuyor. DRON - ABD yönetimi ile Teksas hükümeti arasındaki sınır gerginliği devam ediyor. Günün ilk ışıklarıyla Teksas Ulusal Muhafızları Rio Grande Nehri üzerindeki devriye turlarına başladı.
logo
Ekonomi

Ticaret Bakanı Bolat: Filistin ile ticari ilişkileri ve ticaret hacmimizi istikrarlı şekilde artırmayı hedefliyoruz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Filistinli iş insanlarıyla yaptığı görüşmeyi değerlendirerek, "İki ülke arasındaki ticari ilişkileri ve karşılıklı ticaret hacmimizi istikrarlı şekilde artırmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Erhan Cihan Ünal  | 29.01.2024 - Güncelleme : 29.01.2024
Ticaret Bakanı Bolat: Filistin ile ticari ilişkileri ve ticaret hacmimizi istikrarlı şekilde artırmayı hedefliyoruz

Ankara

Bakan Bolat, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ve Filistinli iş insanları heyetiyle Ticaret Bakanlığı'nda bir araya geldi.

Görüşme, basın mensuplarının görüntü almasının ardından basına kapalı gerçekleşti.

Sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin paylaşımda bulunan Bolat, Türkiye ve Filistin arasındaki ekonomik işbirlikleri ile ticaret hacmini artırma yollarını istişare ettiklerini belirterek, "İki ülke arasındaki ticari ilişkileri ve karşılıklı ticaret hacmimizi istikrarlı bir şekilde artırmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bolat, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını da değerlendirdiği paylaşımında, şunları kaydetti:

"7 Ekim'den bu yana tüm dünyanın gözleri önünde Gazze'de masum kadın, çocuk, yaşlı demeden sivilleri hedef alan İsrail'in gaddarca ve savaş hukukuna dahi sığmayan kanlı saldırılarını kınıyor, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) İsrail'in soykırım girişimine ilişkin 26 Ocak'ta açıkladığı ihtiyati tedbir kararının, İsrail tarafından derhal ve tam olarak uygulanmasını istiyoruz. Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde hükümetimiz, ateşkesi sağlama, savaştan etkilenen sivillere insani yardım ulaştırma, saldırılar sonucunda yıkılan yapıların onarımı ve bağımsız Filistin devletinin tanınması konularında tüm dünya sathında yürüttüğü çalışmalarına kesintisiz devam edecektir. İki ülke arasında her alandaki işbirliği ve desteklerimizi sürdürerek, hem Türkiye ve Filistin'in sarsılmaz ittifakını güçlendirecek, hem de kardeş Filistin halkının huzur ve refahını artıracak adımlar atmaya devam edeceğiz."

Ticari ilişkiler ele alındı

Öte yandan, Filistinli Türk İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ziyad Dahliz, toplantının ardından AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, görüşmenin ana temasının, iki ülke arasındaki ilişkiler ve ticaret hacmini artırmak olduğunu söyledi.

Bakan Bolat ve Türk Hükümetinin Filistin'e verdiği destekten dolayı teşekkür eden Dahliz, görüşmede, daha önce başlanan projeler ile iki ülke arasındaki serbest ticaret anlaşmasına ilişkin bazı adımların ele alındığını belirtti.

Dahliz, iki ülke arasındaki dostane ilişkileri güçlendirmek için gelecekte yapılacak toplantıların da gündeme alındığını kaydetti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Ek Çerçeve Anlaşma Protokolü" imzalandı
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 81'e çıktı
Dışişleri Bakanı Fidan, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Begaj ve Başbakan Rama tarafından kabul edildi
Sanal ortamda nitelikli dolandırıcılığa ilişkin "Sibergöz-20" operasyonunda 64 kişi yakalandı
Kabataş-Bağcılar tramvay hattı seferlerinde aksama

Benzer haberler

Filistin'deki insan hakları örgütleri: UNRWA'nın finansını kesmek insanları açlıkla ölüme itmek demektir

Filistin'deki insan hakları örgütleri: UNRWA'nın finansını kesmek insanları açlıkla ölüme itmek demektir

Gazze’deki Emel Hastanesi'nin cerrahi bölümünün çalışmaları oksijen yetersizliği nedeniyle durdu

Ticaret Bakanı Bolat: Filistin ile ticari ilişkileri ve ticaret hacmimizi istikrarlı şekilde artırmayı hedefliyoruz

Filistin yönetimi: Gazze'nin yeniden inşası yıllar alacak

Filistin yönetimi: Gazze'nin yeniden inşası yıllar alacak
UAD'nin kararlarında "ateşkes" olmaması İsrail saldırıları altındaki Filistinlileri hayal kırıklığına uğrattı

UAD'nin kararlarında "ateşkes" olmaması İsrail saldırıları altındaki Filistinlileri hayal kırıklığına uğrattı
İsrail'in iddialarıyla hedef aldığı UNRWA, 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor

İsrail'in iddialarıyla hedef aldığı UNRWA, 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet