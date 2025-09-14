Dolar
Ekonomi

THY, kullanım ömrü biten uçak koltuğu kumaşlarını okul çantası ve kırtasiye malzemesine dönüştürdü

Türk Hava Yolları (THY) Teknik AŞ, kullanım ömrünü tamamlayan uçak koltuğu kumaşlarını okul çantası ve kırtasiye malzemelerine dönüştürerek 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Kilis'teki iki okulun öğrencilerine dağıttı.

Kenan Irtak  | 14.09.2025 - Güncelleme : 14.09.2025
İstanbul

THY İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre THY Teknik AŞ, kullanım ömrü sona eren uçak koltuğu kumaşlarını, okul çantası ve kırtasiye malzemelerine dönüştüren yenilikçi ileri dönüşüm (upcycling) projesi başlattı.

THY Teknik AŞ çalışanlarının gönüllü araştırma, geliştirme ve üretim faaliyetlerini yürüttüğü projede koltuk kumaşlarının okul çantalarına dönüşümü, şirketin tekstil atölyelerinde gerçekleştirildi.

Üretilen çantalar ve kırtasiye malzemeleri, Kilis'te 2023 yılındaki depremden etkilenen iki okulun öğrencilerine dağıtıldı.

"Hem çevremizi koruyor hem de çocukların eğitim yolculuğuna katkı sağlamayı hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Teknik AŞ Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, iki yıl önce meydana gelen büyük depremlerin herkesin hayatını derinden etkilediğini belirtti.

Deprem bölgelerine destek olmayı insani ve toplumsal sorumluluk gördüklerini kaydeden Bolat, "Kullanımdan kaldırılmış uçak koltuk kumaşlarını okul çantası ve kırtasiye malzemelerine dönüştürerek hem çevremizi koruyor hem de yarınımızın umudu çocukların eğitim yolculuğuna katkı sağlamayı hedefliyoruz. Gündelik çalışmalarına devam ederken bu anlamlı projede yer alan, emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımızı canıgönülden tebrik ediyor, teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Uçak bakım alanında küresel ölçekte saygın konuma sahip THY Teknik AŞ, aynı zamanda çevreci havacılık uygulamaları konusunda da öncülük ediyor.

Uçak parçalarının yeniden değerlendirilmesi, enerji kullanımının optimize edilmesi ve operasyonlarda oluşan atıkların azaltılması gibi yenilikçi çevreci girişimlerle şirket, havacılık sektörünün daha yeşil geleceğe ulaşmasına katkı sağlıyor.

