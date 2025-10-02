Dolar
Ekonomi

Tesla'nın otomobil teslimatları üçüncü çeyrekte arttı

ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla'nın otomobil teslimatları, bu yılın üçüncü çeyreğinde yıllık yüzde 7,4 artış gösterdi.

Dilara Zengin Okay  | 02.10.2025 - Güncelleme : 02.10.2025
Tesla'nın otomobil teslimatları üçüncü çeyrekte arttı

Washington

Tesla, 2025'in üçüncü çeyreğine ilişkin araç üretim ve teslimat verilerini açıkladı.

Buna göre, şirket bu yılın üçüncü çeyreğinde 447 bin 450 araç üretti. Tesla, 2024'ün aynı döneminde 469 bin 796 aracı banttan indirmişti.

Tesla'nın yılın üçüncü çeyreğinde teslimatını gerçekleştirdiği araç sayısı ise yıllık yüzde 7,4 artarak 497 bin 99'a çıktı. Şirket, geçen yılın aynı çeyreğinde 462 bin 890 araç teslim etmişti.

Söz konusu dönemde ABD'de elektrikli araç alımlarında sağlanan 7 bin 500 dolarlık vergi kredisinin süresinin sona ermesi öncesi tüketicilerin alımlarını öne çekmesi Tesla'nın teslimat rakamlarındaki artışı destekledi.

