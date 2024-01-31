TCMB'den Yemekpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye faaliyet izni
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Yemekpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni verdi.
İstanbul
TCMB'nin söz konusu kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Karara göre, Yemekpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ, ödeme hizmetleri ile elektronik para ihracı hizmetleri sunacak. Bu kapsamda şirket, elektronik para kuruluşu olarak faaliyet gösterecek.
Söz konusu karar, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun uyarınca alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.