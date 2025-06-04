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Ekonomi

Reel efektif döviz kuru endeksi mayısta 71,11 oldu

Reel efektif döviz kuru endeksi, mayısta TÜFE bazında 1,05 puan azalarak 71,11'e geriledi.

Mahmut Çil  | 04.06.2025 - Güncelleme : 04.06.2025
Reel efektif döviz kuru endeksi mayısta 71,11 oldu

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında mayısta bir önceki aya kıyasla 1,05 puan azalarak 71,11 oldu. Endeks, Nisan 2025'te 72,16 düzeyindeydi.

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Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, 0,36 puan düşüşle 93,45'ten 93,09'a geriledi.

Türk lirasının değeri, geçen yılın aynı dönemine göre TÜFE bazında 4,76 puan artarken, Yİ-ÜFE bazında 1,55 puan azaldı.

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