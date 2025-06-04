Reel efektif döviz kuru endeksi mayısta 71,11 oldu
Reel efektif döviz kuru endeksi, mayısta TÜFE bazında 1,05 puan azalarak 71,11'e geriledi.
İstanbul
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında mayısta bir önceki aya kıyasla 1,05 puan azalarak 71,11 oldu. Endeks, Nisan 2025'te 72,16 düzeyindeydi.
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Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, 0,36 puan düşüşle 93,45'ten 93,09'a geriledi.
Türk lirasının değeri, geçen yılın aynı dönemine göre TÜFE bazında 4,76 puan artarken, Yİ-ÜFE bazında 1,55 puan azaldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.