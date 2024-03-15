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Ekonomi

Tarım ÜFE şubatta aylık yüzde 7,18, yıllık yüzde 58,29 arttı

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) şubatta bir önceki aya göre yüzde 7,18 yükselirken, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 58,29 artış gösterdi.

Cüneyt Kemal Özkök  | 15.03.2024 - Güncelleme : 15.03.2024
Tarım ÜFE şubatta aylık yüzde 7,18, yıllık yüzde 58,29 arttı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, söz konusu endekste şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 7,18, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 11,3, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 58,29 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 60,28 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre değişime bakıldığında, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 7,28, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 5,25, balık ve diğer balıkçılık ürünleri, su ürünleri, balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 5,93 artış kaydedildi.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 8,98, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 2,55, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 6,02 artış oldu.

Yıllık Tarım-ÜFE'ye göre 7 alt grup daha düşük, 7 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Yıllık bazda düşen tek alt grup yüzde 19,65 ile turunçgillerde oldu. Yıllık artışın az olduğu alt gruplar ise sırasıyla yüzde 29,41 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar, yüzde 29,7 ile lifli bitkiler oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar yüzde 168,1 ile yağlı meyveler, yüzde 122,82 ile tropikal ve subtropikal meyveler olarak belirlendi.

Aylık Tarım-ÜFE'ye göre 7 alt grup daha düşük, 7 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Bir önceki aya göre tek düşüş gösteren grup yüzde 1,2 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar oldu. Aylık yükselişin düşük olduğu alt gruplar ise yüzde 1,19 ile turunçgiller, yüzde 1,74 ile diğer çiftlik hayvanları ve hayvansal ürenler olarak tespit edildi. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar yüzde 17,23 ile tropikal ve subtropikal meyveler, yüzde 13,17 ile sebze ve kavun karpuz, kök yumrular olarak kaydedildi.

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