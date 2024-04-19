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Ekonomi

Ücretli çalışan sayısı şubatta yıllık bazda yüzde 4,1 arttı

Ücretli çalışan sayısı, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 artış gösterdi.

Zeynep Duyar  | 19.04.2024 - Güncelleme : 19.04.2024
Ücretli çalışan sayısı şubatta yıllık bazda yüzde 4,1 arttı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin "ücretli çalışan istatistikleri"ni yayımladı.

Buna göre; sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı Şubat 2023'te 14 milyon 515 bin 778 kişi iken, bu yıl şubatta yüzde 4,1 artarak 15 milyon 104 bin 259 kişiye yükseldi.

Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 0,5, inşaat sektöründe yüzde 14,1 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 4,4 artış kaydetti.

Ücretli çalışan sayısı aylık bazda yüzde 0,6 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ücretli çalışan sayısı şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,6 arttı.

Bu dönemde ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe yüzde 0,1, inşaat sektöründe yüzde 1,8 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,6 yükseldi.

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