Dolar
42.08
Euro
48.68
Altın
4,025.90
ETH/USDT
3,830.90
BTC/USDT
109,512.00
BIST 100
10,846.78
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da "Türkiye - İsviçre Ekonomi Forumu"nun açılışında konuşuyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul'da "Ekonomi Zirvesi"nde konuşuyor.
logo
Ekonomi

Enerji ithalatı faturası eylülde yıllık bazda yüzde 3,6 azaldı

Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 azalarak 4 milyar 539 milyon 258 bin dolar oldu.

Başak Erkalan  | 31.10.2025 - Güncelleme : 31.10.2025
Enerji ithalatı faturası eylülde yıllık bazda yüzde 3,6 azaldı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığınca oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, eylülde Türkiye'nin toplam ithalatı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 8,7 artarak 29 milyar 478 milyon 616 bin dolar olarak belirlendi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bu tutarın 4 milyar 539 milyon 258 bin dolarlık kısmını, enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.

Geçen yıl eylülde bu rakam 4 milyar 707 milyon 994 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece enerji ithalatı tutarı yıllık bazda yüzde 3,6 azaldı.

Bu dönemde ham petrol ithalatı ise yüzde 62,4 artarak 2 milyon 738 bin 756 tona yükseldi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan'dan Almanya Başbakanı Merz'in eşiyle yaptığı ziyaretlere ilişkin paylaşım
Eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için tanınan süre bugün sona eriyor
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında İbrahim Özkan gözaltına alındı
İstanbul ve Yalova merkezli organize suç örgütü operasyonlarında 17 şüpheli yakalandı
Bolu'daki Grand Kartal Otel yangını davasının üçüncü duruşması devam ediyor

Benzer haberler

Enerji ithalatı faturası eylülde yıllık bazda yüzde 3,6 azaldı

Enerji ithalatı faturası eylülde yıllık bazda yüzde 3,6 azaldı

Türkiye'nin ihracatı eylülde 22 milyar 576 milyon dolar oldu

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi eylülde aylık yüzde 0,21, yıllık yüzde 34,91 arttı

Sanayi sektörü 2024'te 1,7 milyon terajuldan fazla enerji kullandı

Sanayi sektörü 2024'te 1,7 milyon terajuldan fazla enerji kullandı
Güven endeksi ekimde hizmet ve inşaat sektörlerinde azalırken perakende sektöründe arttı

Güven endeksi ekimde hizmet ve inşaat sektörlerinde azalırken perakende sektöründe arttı
İşsizlik rakamları açıklandı

İşsizlik rakamları açıklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet