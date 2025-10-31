Dolar
Ekonomi

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi eylülde aylık yüzde 0,21, yıllık yüzde 34,91 arttı

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 0,21, yıllık bazda yüzde 34,91 artış gösterdi.

Doğukan Gürel  | 31.10.2025 - Güncelleme : 31.10.2025
Hizmet Üretici Fiyat Endeksi eylülde aylık yüzde 0,21, yıllık yüzde 34,91 arttı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin H-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre H-ÜFE, geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 0,21, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 34,76, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 34,91 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 40,43 yükseldi.

Endeks, geçen yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 28,97, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 35,79, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 38,54, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 47,56, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 43,04, idari ve destek hizmetlerde yüzde 39,18 artış gösterdi.

H-ÜFE, bir önceki aya göre ise ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 1,84, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 0,88, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 1,11 yükselirken konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 1,59, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 2,69, idari ve destek hizmetlerde yüzde 2,33 azalış kaydetti.

