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Ekonomi

Şubat ayında 872,4 milyon lira Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesi yapıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için şubat ayında 872,4 milyon lira Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yaptıklarını bildirdi.

İsa Toprak  | 20.02.2024 - Güncelleme : 20.02.2024
Şubat ayında 872,4 milyon lira Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesi yapıldı

Ankara

Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini ve çocukların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetleri çeşitlendirdiklerini belirtti.

Bu doğrultuda SED ile çocukları, ailelerinin yanında ve sosyal çevresi içerisinde desteklediklerini ifade eden Göktaş, çocukların milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı birer fert olarak yetişmeleri için tüm gayretleriyle çalıştıklarını vurguladı.

Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için şubat ayına ilişkin 872,4 milyon lira SED ödemesi yaptık. Çocukların aile ortamında büyümelerinin, toplumsal değerlerin korunmasında vazgeçilmez bir rolü olduğuna inanıyoruz. Aile odaklı sosyal hizmet modellerimiz ile çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığı ile yetişebilmeleri için gayret gösteriyoruz."

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