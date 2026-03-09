Dolar
44.08
Euro
51.00
Altın
5,128.51
ETH/USDT
2,006.30
BTC/USDT
67,847.00
BIST 100
12,792.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız Beyrut’un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız
logo
Ekonomi

SPK açığa satış yasağının devamına karar verdi

SPK, Borsa İstanbul pay piyasalarında açığa satış yasağı ile kredili işlemlerde öz kaynak oranının esnetilmesine ilişkin tedbirlerin 13 Mart seans sonuna kadar sürmesine karar verdi.

Burhan Sansarlıoğlu  | 09.03.2026 - Güncelleme : 09.03.2026
SPK açığa satış yasağının devamına karar verdi

İstanbul

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına ve kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına ilişkin tedbir ve uygulamalara 13 Mart seans sonuna kadar devam edilmesini kararlaştırdı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

SPK, konuya ilişkin duyuru yayımladı.

Buna göre, Kurul, Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına ilişkin tedbir ve uygulamalara 13 Mart seans sonuna kadar devam edilmesine karar verdi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve dünya gündemi
Bakan Uraloğlu, THY, AJet, Pegasus ve SunExpress'in Orta Doğu'daki bazı ülkelere uçuşlarını ertelendiğini bildirdi
Ordu'da eğitime kar engeli
Antalya'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuk yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

Benzer haberler

SPK açığa satış yasağının devamına karar verdi

SPK açığa satış yasağının devamına karar verdi

Küresel piyasalar Orta Doğu'daki yüksek tansiyonla haftaya negatif başladı

SPK, uzaktan kimlik tespiti ve elektronik sözleşmelere ilişkin düzenlemede değişikliğe gitti

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet