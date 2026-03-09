SPK açığa satış yasağının devamına karar verdi
SPK, Borsa İstanbul pay piyasalarında açığa satış yasağı ile kredili işlemlerde öz kaynak oranının esnetilmesine ilişkin tedbirlerin 13 Mart seans sonuna kadar sürmesine karar verdi.
İstanbul
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına ve kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına ilişkin tedbir ve uygulamalara 13 Mart seans sonuna kadar devam edilmesini kararlaştırdı.
SPK, konuya ilişkin duyuru yayımladı.
Buna göre, Kurul, Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına ilişkin tedbir ve uygulamalara 13 Mart seans sonuna kadar devam edilmesine karar verdi.
