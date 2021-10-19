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Ekonomi

S&P: Yarı iletken sıkıntısı küresel otomobil satışlarındaki toparlanmayı yavaşlatacak

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's, yoğunlaşan yarı iletken sıkıntısının gelecek 2 yıl içinde küresel hafif araç satışlarındaki yeni tip koronavirüs salgını sonrası toparlanmayı yavaşlatacağını duyurdu.

Dilara Zengin   | 19.10.2021
S&P: Yarı iletken sıkıntısı küresel otomobil satışlarındaki toparlanmayı yavaşlatacak

Washington DC

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), yoğunlaşan yarı iletken sıkıntısının gelecek 2 yıl içinde küresel hafif araç satışlarındaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası toparlanmayı yavaşlatacağını duyurdu.

S&P'den yapılan açıklamada, daha önce yüzde 8-10 artması öngörülen hafif araç satışlarının, 2021'de yıllık yüzde 2 ila 4 arasında artmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, yoğunlaşan yarı iletken sıkıntısının gelecek 2 yıl içinde küresel hafif araç satışlarındaki Kovid-19 salgını sonrası toparlanmayı yavaşlatacağı belirtildi.

Araç satışlarının bu yıl 80 milyonun biraz altında kalmasının beklendiğine işaret edilen açıklamada, söz konusu satış tahmininin daha önce 83-85 milyon seviyesinde olduğu anımsatıldı.

Açıklamada, çip sıkıntısının 2022'ye kadar uzamasının beklendiği aktarılarak, 2022 yılı hafif araç satışlarına ilişkin tahminin 87 milyondan 84 milyona revize edildiği kaydedildi.

S&P açıklamasında, tedarik kısıtlamalarının kademeli olarak hafiflemesinin ve hafif araç satışlarının 2023'ün sonuna kadar 90 milyona ulaşmasının beklendiği bildirildi.

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