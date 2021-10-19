S&P: Yarı iletken sıkıntısı küresel otomobil satışlarındaki toparlanmayı yavaşlatacak
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's, yoğunlaşan yarı iletken sıkıntısının gelecek 2 yıl içinde küresel hafif araç satışlarındaki yeni tip koronavirüs salgını sonrası toparlanmayı yavaşlatacağını duyurdu.
Washington DC
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), yoğunlaşan yarı iletken sıkıntısının gelecek 2 yıl içinde küresel hafif araç satışlarındaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası toparlanmayı yavaşlatacağını duyurdu.
S&P'den yapılan açıklamada, daha önce yüzde 8-10 artması öngörülen hafif araç satışlarının, 2021'de yıllık yüzde 2 ila 4 arasında artmasının beklendiği kaydedildi.
Açıklamada, yoğunlaşan yarı iletken sıkıntısının gelecek 2 yıl içinde küresel hafif araç satışlarındaki Kovid-19 salgını sonrası toparlanmayı yavaşlatacağı belirtildi.
Araç satışlarının bu yıl 80 milyonun biraz altında kalmasının beklendiğine işaret edilen açıklamada, söz konusu satış tahmininin daha önce 83-85 milyon seviyesinde olduğu anımsatıldı.
Açıklamada, çip sıkıntısının 2022'ye kadar uzamasının beklendiği aktarılarak, 2022 yılı hafif araç satışlarına ilişkin tahminin 87 milyondan 84 milyona revize edildiği kaydedildi.
S&P açıklamasında, tedarik kısıtlamalarının kademeli olarak hafiflemesinin ve hafif araç satışlarının 2023'ün sonuna kadar 90 milyona ulaşmasının beklendiği bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.