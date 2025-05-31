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Bodrum'da servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 16 kişi yaralandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 16 kişi yaralandı.

Ali Ballı  | 31.05.2025 - Güncelleme : 31.05.2025
Bodrum'da servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 16 kişi yaralandı

Muğla

Milas-Bodrum kara yolu Gökçeler mevkisinde, Mustafa K. idaresindeki otel personelinin bulunduğu 48 S 1221 plakalı servis minibüsü ile önünde seyreden İlyas Ç. yönetimindeki 48 ARP 670 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada servis minibüsü ve otomobildeki 16 kişi yaralandı. Araçlar, çarpışmanın etkisiyle refüje çıkarak durabildi.

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112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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