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Ekonomi

AB ülkelerinde Tesla satışları nisanda sert düştü

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde, Tesla markalı otomobil satışlarındaki düşüş nisan ayında da sürerken, bu dönemde gerileme yüzde 52,6'yı buldu.

Ata Ufuk Şeker  | 27.05.2025 - Güncelleme : 27.05.2025
AB ülkelerinde Tesla satışları nisanda sert düştü

Brüksel

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), Avrupa ülkelerinin ocak-nisan dönemine ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı.

Buna göre, ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla şirketinin otomobil satışları AB ülkelerinde gerilemeye devam etti. Geçen yılın nisan ayında 11 bin 540 adet olan Tesla satışları bu yılın aynı döneminde yüzde 52,6 düşerek 5 bin 475'e indi.

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Markanın nisanda AB'deki toplam yeni otomobil satışlarındaki payı da yüzde 1,3'ten 0,6'ya düştü. Tesla'nın AB ülkelerinde ocak-nisan dönemindeki satışı da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 46,1 azaldı.

Geçen yılın ocak-nisan döneminde AB ülkelerinde 77 bin 314 olan Tesla satışları bu yılın aynı döneminde 41 bin 677 seviyesinde kaldı. Bu dönemde şirketin AB piyasasındaki toplam payı da yüzde 2,1'den yüzde 1,1'e düştü.

AB üye ülkeler, Avrupa Serbest Ticaret Birliğine (EFTA) üye İsviçre, Norveç ve İzlanda ile İngiltere'de ise toplam Tesla satışları nisanda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 49 azalarak 7 bin 261'e, ocak-nisan döneminde de yüzde 38,8 gerileyerek 61 bin 320'ye indi.

Tesla'nın Avrupa ülkelerindeki satışları bu yılın başından bu yana geriliyor.

Musk'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlama töreninde yaptığı ve internette Nazi selamına benzetilen el hareketi gibi tartışmalı davranışları, Almanya'da aşırı sağcı siyasetçilere verdiği açık destek ve İngiltere siyasetine karışması Avrupalıların firmayla aralarına mesafe koymasına neden oluyor.

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