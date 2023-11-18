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Ekonomi

Sığır cinsi ve küçükbaş hayvanların tanımlanmasına ilişkin esaslar düzenlendi

Özgün tanımlama numarası ile tanımlanmamış veya tanımlama numarası tespit edilemeyen sığır ile koyun ve keçi türü hayvanlar "tanımsız hayvan" olarak kabul edilecek ve bunların yeniden tanımlanmaları sağlanacak.

Deniz Çiçek Palabıyık  | 18.11.2023 - Güncelleme : 18.11.2023
Sığır cinsi ve küçükbaş hayvanların tanımlanmasına ilişkin esaslar düzenlendi

Ankara

Tarım ve Orman Bakanlığının, göçer hayvanların tanımlanması ve nakilleri, koyun ve keçi türü hayvanlar ile sığır cinsi hayvanların tanımlanması, tescili ve izlenmesine ilişkin üç ayrı yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik değişiklikleriyle, hayvan sahiplerinin sorumluluk ve yükümlülükleri artırıldı.

Düzenlemelerle söz konusu hayvanların, tanımlı ya da tanımsız olmasına ilişkin yeni sınıflama getirildi.

Buna göre, daha önce özgün tanımlama numarası ile tanımlanmamış veya daha önce tanımlandığı halde tanımlama numarası tespit ve ispat edilemeyen hayvanlar "tanımsız hayvan" olarak kabul edilecek.

Bakanlıkça belirlenen korunmuş bölgeler hariç olmak üzere hayvanın aynı özgün tanımlama numarası beyan edilecek. Bunun beyan edilemediği durumlarda hayvan sahibi tarafından taahhütname verilmesi halinde hayvanlar "tanımsız hayvan" olarak kabul edilecek. Bu durumda hayvan sahibine Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu uyarınca idari para cezası uygulanacak.

Hayvanlar yeni tanımlama numarasını içeren kulak küpesi ile tanımlanacak.

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