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Ekonomi

Şanlıurfa'da geliştirilen "Hızır" mikrobiyal gübresi çiftçilerin hizmetine sunuldu

Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Şanlıurfa'da, GAP Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü Müdürlüğü (GAPTAEM) tarafından geliştirilen "Hızır" isimli mikrobiyal gübre tescillenerek satışa sunuldu.

Müslüm Etgü  | 12.05.2025 - Güncelleme : 12.05.2025
Şanlıurfa'da geliştirilen "Hızır" mikrobiyal gübresi çiftçilerin hizmetine sunuldu

Şanlıurfa

GAPTAEM bünyesinde Ziraat Yüksek Mühendisi Şahimerdan Türkölmez önderliğinde yaklaşık 4 yıl süren çalışmalar sonucunda geliştirilen ve "Hızır" ismi verilen mikrobiyal gübrenin tescili yapılmasının ardından çiftçilerin kullanımına sunuldu.

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GAPTAEM Müdürü İbrahim Halil Çetiner, gazetecilere yaptığı açıklamada, günümüzde organik tarımın önemine değinerek, enstitü tarafından kimyasal gübrelere alternatif olarak geliştirilen mikrobiyal gübre hakkında bilgi verdi.

Çetiner, "Bu gübreyle yapılan deneylerde bitkilerde dayanıklılık ve verim artışı gözlemlendi. Aynı zamanda topraktaki fosforu yarayışlı hale getirmesi yönüyle de ön plana çıkıyor. Yarayışı olmayan fosforu yarayışlı hale getiren yeni bir mikrobiyal gübreyi çiftçilerimizin hizmetine sunmuş olduk." diye konuştu.

Bütün bitkilerde faydasını gördükleri için bu gübreye Hızır ismini verdiklerini belirten Çetiner, "Hızır, bir mikrobiyal gübre olup, enzimler geliştirerek toprakta bitkinin kök yapısını geliştiriyor ve bu sayede bitkinin gelişimine etki ediyor. Özellikle fıstıkta büyük verim artışı sağlıyor ve kurumalara karşı tedavi yöntemi olarak da öne çıkıyor." dedi.

Gübreyi son dönemde buğdayda da denediklerini belirten Çetiner, "Hızır verilmiş buğdayla verilmemiş buğday arasında hem boy, hem kök yapısı hem de verim açısından ciddi farklar gördük." ifadesini kullandı.

Çetiner, ayrıca kimyasal gübre kullanımını azaltma ve organik tarım için yeni bir alternatif sunma hedeflerini de vurgulayarak, gübrenin çiftçilere ulaşabilmesi için enstitülerinin satış ofisinden 1 litrelik, 5 litrelik ve 10 litrelik paketler halinde satışa başladıklarını söyledi.

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