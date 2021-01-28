Euro
8.97
Dolar
7.41
BIST 100
1,467.00
Altın
1,837.09
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Aralık 2020'de 1181 yatırım teşvik belgesi verdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Aralık 2020'de 1181 yatırım teşvik belgesi düzenledi.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 28.01.2021
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Aralık 2020'de 1181 yatırım teşvik belgesi verdi

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Aralık 2020 dönemi yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, geçen ay 1181 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin sabit yatırım tutarı 28 milyar 114 milyon 136 bin 222 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 29 bin 361 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Öte yandan, sabit yatırım tutarı 2 milyar 385 milyon 89 bin 933 lira olan ve 9 bin 750 kişinin istihdam edilmesi öngörülen 314 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.

Bu dönemde yatırım teşvik belgesi tamamlama vizesi alan firmaların sabit yatırım tutarı 7 milyar 217 milyon 111 bin 234 lira, bu firmalarda istihdam edilen kişi sayısı 10 bin 731 olarak gerçekleşti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tunus ve Fas'ta Kovid-19 kaynaklı ölümler artarken Bahreyn kısıtlamaya giriyor
Kanada'da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 19 bini aştı
AB ile AstraZeneca görüştü ama anlaşamadı
ABD'de 1 ayda 90 bin kişi Kovid-19'dan ölebilir
Fransa'da Kovid-19 vaka sayısı artmaya devam ediyor

Benzer haberler

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Aralık 2020'de 1181 yatırım teşvik belgesi verdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Aralık 2020'de 1181 yatırım teşvik belgesi verdi

TSK'nin Aden Körfezi'ndeki görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Su dışındaki sıvılara ait bazı ölçü ve tartı aletlerinde zorunlu ilk muayene süresi 45 güne çıkarıldı

Geçen yıl trafiğe yaklaşık 1 milyon 39 bin aracın kaydı yapıldı

Geçen yıl trafiğe yaklaşık 1 milyon 39 bin aracın kaydı yapıldı
Akıllı cep telefonu üretimine ithalatta gözetim muafiyeti

Akıllı cep telefonu üretimine ithalatta gözetim muafiyeti
Çekte bankanın ödemekle sorumlu olduğu miktar 2 bin 670 liraya çıkarıldı

Çekte bankanın ödemekle sorumlu olduğu miktar 2 bin 670 liraya çıkarıldı