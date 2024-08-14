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Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Yeşil ve dijital dönüşümü hızlandırarak verimlilik ve ihracatı artırmayı hedefliyoruz

Bakan Kacır "Kişisel verilerin korunması, yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılması ve girişimciliğin desteklenmesi gibi kritik düzenlemeleri hayata geçirdik. Yeşil ve dijital dönüşümü hızlandırarak ihracatı artırmayı hedefliyoruz" dedi.

Zeynep Duyar  | 14.08.2024 - Güncelleme : 14.08.2024
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Yeşil ve dijital dönüşümü hızlandırarak verimlilik ve ihracatı artırmayı hedefliyoruz

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Toplantısı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kacır, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Mart ayında başlattığımız eylem planında önemli ilerlemeler kaydettik. Kişisel verilerin korunması, yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılması ve girişimciliğin desteklenmesi gibi kritik düzenlemeleri hayata geçirdik. Yeşil ve dijital dönüşümü hızlandırarak verimlilik ve ihracatı artırmayı hedefliyoruz. Teşvik sistemimizi sadeleştiriyor, özel sektörün ihtiyaçlarına uygun çözümler geliştiriyoruz. Türkiye, yatırımcı dostu reformlarla küresel yatırımlar için cazibe merkezi olmayı sürdürecek."

Uraloğlu da, yatırım ortamıyla ilgili planlanan hedefleri, atılması gereken adım ve eylemleri toplantıda ele aldıklarını vurgulayarak, "Türkiye'nin ekonomik anlamda daha istikrarlı hale gelmesi, ulaştırma ve altyapı alanlarındaki gelişmelerle yatırımlara sürükleyici güç olması için kamu-özel sektör işbirliğini sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.


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