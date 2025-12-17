Dolar
Ekonomi

Güney Marmara Otoyolu Projesi üretim merkezlerinin entegrasyonunun daha verimli olmasını sağlayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Güney Marmara Otoyolu Projesi ile 2024 yılı itibarıyla toplam ihracatı 60 milyar doları aşan Kocaeli, Bursa ve Sakarya illerinin birbirine daha verimli entegre olacaklarını bildirdi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 17.12.2025 - Güncelleme : 17.12.2025
Güney Marmara Otoyolu Projesi üretim merkezlerinin entegrasyonunun daha verimli olmasını sağlayacak Fotoğraf: Özkan Bilgin/AA

Ankara

Uraloğlu, Yalova ile İzmit arasında inşa edilecek söz konusu projeye ilişkin bilgi verdi.

Projeyle, 2024 yılı itibarıyla toplam ihracatı 60 milyar doları aşan Kocaeli, Bursa ve Sakarya illerinin birbirine entegrasyonun daha verimli hale geleceğini belirten Uraloğlu, "Kara yolu taşımacılığı daha etkin, daha hızlı ve daha güvenli olacak." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, Türkiye'nin sanayi üretiminin yoğunlaştığı Marmara Bölgesi'nde hayata geçirilecek projenin önemini vurguladı.

Bakan Uraloğlu, "Güney Marmara Otoyolu'nu, diğer adıyla Yalova-İzmit Otoyolu'nu, 66 kilometre uzunluğunda 3 gidiş 3 geliş olmak üzere 6 şeritli ana gövde ve 12 kilometre uzunluğunda 2 gidiş 2 geliş olmak üzere şeritli bağlantı yolu olmak üzere toplam 78 kilometre uzunluğunda projelendirdik." bilgisini verdi.

14 kavşak, 8 tünel, 9 viyadük ve 51 köprü inşa edilecek

Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Proje güzergahı, Yalova'nın Çiftlikköy ilçesine bağlı Laledere köyünün yaklaşık bir kilometre kuzeyinde İstanbul-İzmir Otoyolu'ndan başlayacak. Doğu istikametine devam edecek ve Valideköprü köyünde İznik-Altınova Yolu'nu keserek Gölcük'ün güneyine ulaşacak. Yuvacık Barajı'nın kuzeyinden ve Kartepe Mahallesi'nden geçip Cengiz Topel Havaalanı'nın güneyinde Ankara-İstanbul Otoyolu'na bağlanarak sonlanacak. Proje kapsamında 14 kavşak, toplam uzunluğu 27,9 kilometre olan 8 tünel, toplam 3,3 kilometrelik 9 viyadük ve 3,6 kilometrelik 51 köprü inşa edeceğiz."


