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Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Yatırımcılarımızın,sanayicilerimizin,ihracatçılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, cari açığın düşürülmesinde büyük mesafe katettiklerini belirterek, "Yatırımcılarımızın, sanayicilerimizin, ihracatçılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Zeynep Duyar  | 11.10.2024 - Güncelleme : 11.10.2024
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Yatırımcılarımızın,sanayicilerimizin,ihracatçılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz

Ankara

Kacır, sosyal medya hesabından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan ağustos ayı ödemeler dengesi verilerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Kacır, "Ekonomimizin en önemli yapısal meselelerinden olan cari açığın düşürülmesinde büyük mesafe katettik. Yatırımcılarımızın, sanayicilerimizin, ihracatçılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

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