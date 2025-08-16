Dolar
40.83
Euro
47.79
Altın
3,335.45
ETH/USDT
4,393.10
BTC/USDT
117,326.00
BIST 100
10,870.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kocaeli Karamürsel’deki orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor DRON - İzmir’in Konak ilçesinde bir evde çıkan yangına müdahale ediliyor
logo
Ekonomi

TCMB'den zorunlu karşılıklar tebliğinde değişiklik

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de değişiklik yaparak kredi büyüme hesaplama dönemlerini 8 haftaya çıkardı.

Yunus Türk  | 16.08.2025 - Güncelleme : 16.08.2025
TCMB'den zorunlu karşılıklar tebliğinde değişiklik

İstanbul

TCMB tarafından hazırlanan "Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğe göre, TCMB, kredi büyüme sınırlarının 4 haftalık yerine 8 haftalık dönemler için uygulanmasına karar verdi. Kredi büyüme oranları değişmemekle birlikte, 8 haftalık dönem ile uyumlu olacak şekilde güncellendi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yaz Kur'an kursları sona erdi
İzmir'de ulaşıma zam
Gümrük mevzuatına ilişkin bazı esaslarda düzenlemeye gidildi
Tokat'ta baraj yatağı içinde bulunan yol suların çekilmesiyle kullanılabiliyor
Türkiye, 17 Ağustos depreminden bu yana 448 bin kere sallandı

Benzer haberler

TCMB'den zorunlu karşılıklar tebliğinde değişiklik

TCMB'den zorunlu karşılıklar tebliğinde değişiklik

Merkez Bankası orta vadeli tahminlerindeki ara hedeflere ilişkin infografik yayımladı

TCMB'nin ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı

Bakan Şimşek: Finansal piyasalarda olumlu döngü güçlenirken, makro finansal istikrar pekişiyor

Bakan Şimşek: Finansal piyasalarda olumlu döngü güçlenirken, makro finansal istikrar pekişiyor
Küresel piyasalar karışık seyrediyor

Küresel piyasalar karışık seyrediyor
Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı

Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet