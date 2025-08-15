Dolar
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da Mobilya Dernekleri Federasyonu Tasarım Fuarı'nın tanıtım etkinliğinde konuşuyor.
Ekonomi

Bakan Şimşek: Finansal piyasalarda olumlu döngü güçlenirken, makro finansal istikrar pekişiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, finansal piyasalarda olumlu döngünün güçlendiğini ve makro finansal istikrarın pekiştiğini bildirdi.

Hülya Ömür Uylaş  | 15.08.2025 - Güncelleme : 15.08.2025
Bakan Şimşek: Finansal piyasalarda olumlu döngü güçlenirken, makro finansal istikrar pekişiyor

Ankara

Şimşek, Next Sosyal'deki hesabından finansal piyasalara ilişkin verileri değerlendirdi.

Verilerdeki olumlu seyre dikkati çeken Şimşek, "Finansal piyasalarda olumlu döngü güçlenirken, makro finansal istikrar pekişiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Şimşek, brüt rezervlerin 174,4 milyar dolarla tarihi zirveye çıktığının altını çizerek, kur korumalı mevduat stokunun iki yıldır kesintisiz gerileyerek 3 trilyon lira azaldığını aktardı.

Türk lirası mevduatın payının da yüzde 59,6'ya yükseldiğine dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

"10 yıllık dolar cinsi tahvil faizi yeniden yüzde 7'nin altına geriledi. Ekonomimizin dayanıklılığını artıran programımızı, dezenflasyon hedefi doğrultusunda kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz."

