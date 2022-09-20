Dolar
18.31
Euro
18.28
Altın
1,664.54
ETH/USDT
1,354.50
BTC/USDT
19,074.00
BIST 100
3,277.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na hitap ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na hitap ediyor Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında acil yardım çağrısı alınan teknede kurtarılan 283 düzensiz göçmenin bulunduğu ticari gemi Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı açıklarına getirildi.
logo
Ekonomi

Rusya'da bütçenin gelecek yıl 3 trilyon ruble açık vermesi bekleniyor

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, bütçe açığının 2023’te 3 trilyon ruble (yaklaşık 50 milyar dolar) ile GSYH'nin yüzde 2'si seviyesinde gerçekleşmesinin planlandığını açıkladı.

Emre Gürkan Abay   | 20.09.2022
Rusya'da bütçenin gelecek yıl 3 trilyon ruble açık vermesi bekleniyor

Moskova

Mişustin, başkent Moskova’da hükümet yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantıda, Rus federal bütçesinin 2023 ila 2025 yıllarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gelecek yıl bütçe gelirlerinin 26 trilyon ruble seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiğini aktaran Mişustin, “Bütçe açığı da GSYH’nin yüzde 2’sine denk gelen 3 trilyon ruble düzeyinde gerçekleşecek. Açığı önemli oranda borçlanmayla kapatmayı planlıyoruz.” dedi.

Mişustin, bütçe açığının 2024’te GSYH’nin yüzde 1,4, 2025’te ise yüzde 0,7 seviyesinde gerçekleşmesini beklediklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
"Demir Yumruk" davası Ankara'da görülecek
Çavuşoğlu, New York'ta Amerikalı mevkidaşı Blinken ile bir araya geldi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Başkanlığına Kadri Özerdoğan seçildi
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca: Yargıtay ve istinaf seviyesinde ciddi yapısal reformların yapılması gerekmektedir

Benzer haberler

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Sahte referandumlar hiçbir şeyi değiştirmeyecek

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Sahte referandumlar hiçbir şeyi değiştirmeyecek

Rusya, EURO 2024'den men edildi

Rus ordusunda görev yapan yabancıların Rusya vatandaşlığı alması kolaylaştırıldı

Rusya'da bütçenin gelecek yıl 3 trilyon ruble açık vermesi bekleniyor

Rusya'da bütçenin gelecek yıl 3 trilyon ruble açık vermesi bekleniyor
Moskova Borsası, Ukrayna’daki ayrılıkçı yönetimlerin referandum kararı nedeniyle düşüşe geçti

Moskova Borsası, Ukrayna’daki ayrılıkçı yönetimlerin referandum kararı nedeniyle düşüşe geçti
Rusya'da seferberlikten kaçmanın cezası artırıldı

Rusya'da seferberlikten kaçmanın cezası artırıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet